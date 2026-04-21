本週兩檔新股抽籤別錯過　抽中都有望現賺22萬元以上

▲頌勝科技董事長朱明癸。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

新股抽籤別錯過！本周兩檔申購標的，敍豐與頌勝科技皆出現明顯價差，吸引投資人關注。其中，敍豐（3485）承銷價為128元，以目前市價361.5元計算，價差達233.5元，潛在報酬率高達182.4%，預計4月23日開放申購，合計釋出860張。

另一檔頌勝科技（7768）承銷價258元，對照市價480.5元，價差222.5元，溢價幅度約86.2%，將於4月24日開放申購，釋出1754張。

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頌勝科技預計5月掛牌上市，頌勝以聚氨酯（PU）材料技術為核心，發展出「半導體研磨墊與耗材」、「醫療與運動產品」及「綠色環保黏著劑」三大產品線，旗下子公司智勝科技為台灣首家以自有技術突破國際大廠壟斷的CMP研磨墊製造商，產品已廣泛導入半導體產業鏈上、中、下游國際一線大廠，在全球寡佔格局中成功突圍，確立其在台灣半導體先進材料供應鏈中的關鍵地位。

頌勝2025年合併營收達新台幣19.81億元，年增3.07%，稅後淨利1.91億元；EPS 3.24元。2026年前兩個月累計營收3.69億元、年增15.24%，營運動能持續升溫。董事長朱明癸表示，頌勝採取半導體搭配運動醫療雙引擎策略，以高毛利、高成長的半導體研磨墊業務作為主軸，搭配穩定現金流的醫療與運動產品線，形成兼具成長性與營運韌性的架構。其中，半導體研磨墊與耗材2025年營收占比已達61.74%，為集團核心成長主力；醫療與運動產品方面，頌勝為北美第一大鞋墊品牌Dr. Scholl's的長期指定代工夥伴，在北美專業醫療鞋墊市場囊括約18%市佔率，充分展現其在PU材料領域具備全球級的量產實力。

營運優勢上，智勝科技擁有全球唯一以「反應注射成型（RIM）」技術製造CMP研磨墊的專利與獨家技術。相較傳統塑膠射出成型，RIM技術在成本靈活性與設計自由度上具備顯著優勢。公司已佈局台灣、美國、中國等地共142項專利，從核心原料配方到溝槽設計全程自有IP，非單純代工，技術壁壘高，精準掌控配方與製程，形成國際大廠難以複製的競爭優勢。

