全球電子系統設計產業去年Q4營收年增10.3%　達54.7億美元

興櫃5檔漲到熔斷 被動元件年程開盤僅4秒「提前收工」

台股飆新高，興櫃市場也在多檔飆股瘋漲下交投熱絡，今（21）日盤中有5檔個股在開盤不到半小時就已漲到熔斷，其中4檔為連續2天「提前收工」，又以被動元件股年程（3117）因飆漲59.08%，僅開盤4秒鐘就被宣告暫停交易，全日成交量僅5500股。

記憶體9檔齊收漲停！2大利多進補 宇瞻拉3根刷新高

南韓三星傳出正式停止LPDDR4系列生產，加上罷工陰影籠罩，帶動台股今（21日）記憶體族群噴出，9檔收漲停，其中模組廠宇瞻（8271）強拉第3根漲停刷新高。

8檔主動式台股ETF押寶千金股 00981A、00994A今年來飆逾5成

台股今（21）日攻上37757.68點新高，市值已穩居全球第6大，千金股也成為近期盤面焦點，成為主動式台股ETF的標配，CMoney資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有市值前十大千金股的佔比達整體投資組合的三分之一以上，今年以來表現領先前三名包括主動統一台股增長(00981A)漲56.79%、主動第一金台股優(00994A)漲55.6%，及主動中信台灣卓越(00995A)漲48.1%等。

台股史上最高收盤！漲646點至37605 台積電漲25元至2050

台股今（21日）開高走高，加權指數終場漲646.31點，以37605.11點作收，刷史上最高收盤價，全日漲幅1.75％，成交量9815.25億元。

Google新TPU台廠6檔撿到槍！ 聯發科漲停飆天價、廣達戰前高

Google Cloud Next 26 將於美西時間4月22到24日登場，各界期待最新一代TPU（張量處理器）亮相，台廠供應鏈6檔直接受惠，相關概念股就以聯發科（2454）最受矚目，今（21）日成功攻克2000元大關，上攻2090元漲停價位，創下歷史新高價位，而AI伺服器代工廠廣達（2382）震盪走高來到340元，距離2024年7月345元前波高點近在咫尺。

台達電受惠AI電源需求 日系外資喊價2440元

日系外資最新報告指出，台達電在近期日本市場推廣行程中關注度居高不下，為最受投資人青睞的台廠之一。基於散熱與電源產業長期成長趨勢明確，該外資重申對台達電「買進」評等，並將目標價由1660元大幅上調至2440元。

14檔主動式台股ETF今年來漲幅39％ 00992A居冠

4月以來台股多頭氣盛，指數向3萬7千點扣關，統計到昨（20）日為止， 14檔主動式台股ETF平均漲幅為39.21%，打敗大盤的27.6%，再以單檔表現來看，主動群益科技創新(00992A) 今年來上漲60.98%漲幅居冠表現最出色，也是唯一一檔漲幅逾6成的主動式台股ETF。

00981A、00992A驚驚漲雙創天價 專家憂「溢價過高、買貴風險增」

中東地緣政治緊張和緩，今（21）日台股再創37730點新高，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）兩檔主動式ETF股價分別上攻26.76元、17.33元新高，若以昨（20）日股價、淨值來看，溢價率來到1.29%、1.7%。

東北7.5強震！NAND原廠Kioxia重鎮受衝擊 供應鏈拉警報

日本東北外海4月20日下午4時53分發生規模7.5強震，青森縣最大震度達5級，北海道及太平洋沿岸同步發布海嘯警報，預估最高恐出現3公尺巨浪。由於東北地區為日本重要半導體聚落，此次地震不僅是重大天然災害，也迅速引發市場對記憶體供應鏈與區域電子製造影響的關注。

股王、股后同飆天價 4檔千金股盤中脫隊

高價股衝鋒兩樣情，股價已破萬元的股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）今（21）日連袂飆出新天價，不過包括AI伺服器機殼與機櫃業勤誠（8210）、半導體建廠概念股漢唐（2404）、半導體特化業新應材（4749）與矽光子飆股上詮（3363）等3檔衝高後遭遇獲利了結賣壓，盤中失守千元大關，暫時脫離千金股俱樂部。