興櫃5檔漲到熔斷　被動元件年程開盤僅4秒「提前收工」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股飆新高，興櫃市場也在多檔飆股瘋漲下交投熱絡，今（21）日盤中有5檔個股在開盤不到半小時就已漲到熔斷，其中4檔為連續2天「提前收工」，又以被動元件股年程（3117）因飆漲59.08%，僅開盤4秒鐘就被宣告暫停交易，全日成交量僅5500股。

興櫃沒有漲跌幅限制，交易時間到下午3點為止，但股價異常波動超過50%以上就會觸及熔斷機制當天提前停止交易至收盤，昨（20）日有7檔飆股漲到熔斷，今天又有5檔在開盤半小時內漲逾5成以上，遭櫃買中心宣告「停止交易至收盤」，而其中更有4檔是「連日漲到熔斷」飆股，意外成為市場話題。

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年程今日以每股47.3元開出，前3盤皆維持開盤價，第4檔突然大漲18.94元至51元，漲幅高達59.08%，遭到暫停交易處分。

電子零組件廠聯致（3585）今日以每股115元開出，成交價不斷飆高，開盤5分18秒時一度衝出每股170元的價格，最高漲幅65.02%，9點07分31秒時遭暫停交易，當時報價為165元，全日仍上漲61.98元或60.16%。

微型攝影模組（CCM）與鏡頭模組供應商美強光（6915）今日以每股86元開出，開盤97秒最高上漲40.17元或62.44%至104.5元，僅隔1秒鐘遭熔斷處置，暫停交易時仍上漲35.67元或55.45%，收在100元的價位。

CIS（接觸式影像感測器）線狀光源與模組供應商景傳光電（5248）今日以每股75.2元開出，開盤2分14秒衝上100元，因至9點02分25秒遭到熔斷，導致全日收在最高價100元，漲40.52元或68.12%。

高功率半導體封裝設備業者廣化（5297）是5檔熔斷股中「撐」最久的一檔，廣化今日以每股205元開出，開盤4分27秒掛出271.5元成交價，上漲100.54元或58.81%，9點21分50秒遭限制暫停交易，當時上漲91.04元或53.25%，提前收工時報價為262元。

20日遭到櫃買中心公告漲到熔斷的標的分別是：聯致、景傳、年程、美強光、龍翩（5267）、達輝光電（6434）、耀穎（7772）