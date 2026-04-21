台股刷37K新高　00918、00904雙雙填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月以來台股過關斬將，指數扣關3萬7千點帶動ETF股價填息表現，目前在資產規模867億元、台股原型ETF中規模排名第十大華優利高填息30(00918)今（21）日收盤價為23.7元，順利完成填息，12次除息後的填息紀錄高達75%，新光臺灣半導體30(00904)以33.32元作收，用兩個個交易日完成填息，參與此次除息的投資人，將在5月8日領息。

專家表示，投資高股息產品的重要條件不單只有高配息，填息是更重要的條件。而要簡單掌握填息紀錄，就是觀察總報酬表現，00918掛牌三年多，去（2025）年下半年達成總報酬100%的紀錄，且配息以來任一季進場並參與四次配息，都能享有總和10%的配息率。高股利率加上高填息率，因而受到投資人喜愛。

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00904主要追蹤臺灣指數公司的「臺灣全市場半導體精選30指數」，依發行市值由大至小排序，選取30檔成份股，第一大持股為台積電（2330），截至今（21）為止，持有台積電權重41.18%，在半導體同類型ETF中，00904含積量最高，其他前5大成份股則是TPU概念股的聯發科（2454）7.03%、先進封裝的日月光控股（3711）3.70%、股后穎崴（6515）3.02%、旺矽（6223）2.53%，至於其他25檔成份股中，亦包括股王信驊（5274）2.16%，及多檔半導體千金股，涵蓋臺灣半導體產業上中下游高市值、高成長潛力企業。

觀察00904近三年的配息紀錄，次次都填息，讓投資人在股息、價差達成雙贏；績效表現方面，截至昨（20）日為止，00904今年以來含息報酬率達46%，領先加權指數的27.6%，且超越台積電本身31.07%的漲幅，今日填息更讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得。

新光臺灣半導體30(00904)投資團隊表示，美伊雙方談判朝和談方向，表示戰爭對油價和股市的衝擊縮小，台股系統性風險降低。但戰爭尚未正式結束，短期仍有擾動台股表現的變數存在，若投資時間拉長，預估台股盤勢仍回歸基本面，AI仍扮演台股投資主旋律，由AI推升相關供應鏈，包括半導體等，利基個股業績持續走高趨勢不變，仍正面看待AI行情。另由台積電領軍的半導體族群，仍是台股中長線可投資方向。

另外，隨AI應用擴大，未來AI走向邊緣，帶動算力需求激增，趨勢能見度至少走到2027年，從第二季開始，一直到下半年底，AI進入世代升級潮，包括AWS T3、Google TPU v7+v8、Nvidia Rubin將陸續上線，有望對半導體供應鏈的業績帶來強力支撐，加上北美四大CSP 今（2026）年資本支出維持強勁，台積電展望亦再度上修，在AI投資結構帶動下，整體半導體供應鏈將展現與以往不同的成長曲線。

