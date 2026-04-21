快訊／台新證下單頻出包！　金管會：最重罰600萬

▲台新證券外觀照。（圖／記者林潔禎攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新證、元富證於4月6日合併以來，於4月7日、14日、昨（20）日發生三起系統問題，金管會證期局副局長黃仲豪表示，關於台新證延遲申報將處以10萬元違約金，以及滯怠金等處分，未來將視證交所實地查核報告，若有違反證交法第178之1條規定的話，處以30萬到600萬元罰鍰。

台新證近期三起交易系統問題，以4月14日錯帳9321筆、金額約20.11億元，情節最為嚴重，黃仲豪解釋，4月14日錯帳必須在「T+2」完成申報，也就是4月16日上午10點前要申報完成，而逐筆釐清作業關係，申報直到4月16日晚間8點才完成，關於延遲申報一事，將先處以10萬元違約金，未來可能面臨滯怠金處分。

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對於昨日台新證系統遲延一事，問題出在「PhoneEZ」行動下單App記憶體不足，造成客戶出現轉圈圈現象，由於有替代系統可銜接上，很快排除問題，也不是核心系統、基礎系統，或是資安攻擊，因此無須向金管會通報重大偶發事件。

黃仲豪強調，要求台新證確實檢視原因，並提出短、中、長期改善計劃，除了違約金、過怠金之外，一旦查核內容發現有違反證交法178之1條規定，可以處以30萬到600萬罰鍰，或是祭出業務限制、相關人員懲處。

