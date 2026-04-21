外資股東直接領美元股息！　金管會：最快明年上路

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（21）日宣布准許保管機構以外幣來支付股利給外資股東，證期局副局長黃仲豪，台股市值居全球第七大，加上外資持股市值已占45%，為與國際資本市場接軌，參考紐約、香港、澳洲、英國、加拿大等交易所，都沒有限制單一幣別股利發放，待集保結算所調整相關對帳管控機制，最快明年即可上路。

金管會表示，我國企業多屬出口導向產業，企業多持有一定外幣部位，且外資對我國證券市場持股市值已逾45%，本次修正可滿足外資股東持有外幣股利之需求，減輕發行公司為發放現金股利造成換匯需求及作業，營造更為友善及多元化之國際投資環境，並促進我國資本市場與國際接軌。

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金管會已責成集保結算所研議建置發行公司擬以外幣發放現金股利予境外華僑及外國人相關對帳管控機制，預計將於今（2026）年第三季上線。

金管會參考國際作法，依據「華僑及外國人投資證券管理辦法」相關規定，將發布令明定境外華僑及外國人依前開辦法指定之保管機構，得代理收受上市櫃公司及興櫃公司發放之外幣現金股利，並得依投資人指示，將相關款項支付至境外華僑及外國人指定之境外外匯存款帳戶，或其於國內金融機構開立之外匯存款帳戶。