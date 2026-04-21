辦公室訂雞排「沒揪」未必算霸凌　勞動部拋5大認定情境

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

同事在辦公室訂雞排飲料「沒揪我」未必算是霸凌！勞動部今（21）日指出，依照新預告的《職場霸凌防治準則》草案，訂雞排和執行職務可能無關，若1、2次訂雞排被漏不一定能視為「霸凌」，但是若符合5大情境，就可能會被認定為霸凌。

勞動部今日預告《職場霸凌防治準則》草案指出，官員指出，根據過往判例，「訂雞排沒揪」不屬於「執行職務」，通常不會被認定為職場霸凌，但最終仍須視狀況而定。職場霸凌與否需對比5大要件包括：是否是「勞動場所執行職務」、｢事業單位人員」、「逾越業務必要且合理範圍｣、「持續性行為」及「身心健康遭受危害」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美表示，5項要件缺一不可，利用職務不僅限上對下的權勢關係，包括平行的同事關係，甚至下對上也算，派遣勞工適用，但承攬人員、業務往來第三方，則以職場不法侵害處理，不在霸凌專章範疇。

另外，霸凌5大樣態包括言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害等，勞動部則未限制霸凌行為只在這5大樣態中。舉例來說，平均要花1個月才能完成的業務，主管卻限定3天內完成，就算不合理，職安署後續將訂指引、樣態供企業參考。

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明指出，職場霸凌防治準則明確規範雇主責任，包括明定職場霸凌的認定原則及審酌因素；雇主應依事業單位規模採取防治措施，並於知悉霸凌事件時採取立即有效的適當處置；建立明確申訴受理、調查小組、調查程序及期限、協調機制、申復及救濟管道等；對申訴人或協助申訴之人禁止不利處分，並應負通報、追蹤、考核責任。

新法規定被霸凌的勞工必須在霸凌行為終了的3年內申訴，或離職1年內提出申訴。若違反相關規定最高可處300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2，也就是最重可罰到450萬元。