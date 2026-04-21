黃仁勳要來了！6／1登COMPUTEX開講　親曝AI「五層蛋糕」新浪潮

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳6月1日在台演講。（圖／記者高兆麟攝）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX主辦單位外貿協會今（21）日宣布，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2026期間發表主題演講，首度在台完整闡述AI「五層蛋糕」(Five-Layer Cake)架構，預計揭露最新人工智慧（AI）技術進展，並聚焦打造AI生態系所需的關鍵合作夥伴，引發市場高度關注。

本次演講將於台北流行音樂中心舉行，時間為台灣6月1日（週一）上午11點（美西時間5月31日晚上8點），並同步提供線上直播與會後重播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NVIDIA指出，AI正邁向全新階段，技術版圖橫跨運算、物理AI（Physical AI）與代理系統（Agentic Systems）。黃仁勳此次將首度完整闡述「五層蛋糕」架構，從能源、基礎設施一路延伸至應用端，說明如何透過生態系擴展，引領下一波AI創新浪潮。

緊接著6月2日至4日，NVIDIA也將在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei。作為旗下旗艦級AI大會，GTC長年在全球巡迴舉行，匯集開發者、研究人員與企業領袖，分享技術突破、應用案例與未來趨勢。

台北場活動內容涵蓋主題演講、技術論壇、現場展示與生態系交流，重點鎖定物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域最新發展。NVIDIA強調，GTC不只是技術盛會，更是推動AI從概念走向實際部署的重要平台。

此外，COMPUTEX 2026將於6月2日至5日登場，展區橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，規模再創新高，預計吸引1500家國內外企業參展、使用6000個攤位，全面打造從研發、製造到應用的科技產業鏈。

NVIDIA GTC Taipei已於今日開放報名，活動網站：https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/keynote/