外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多 10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股大盤今（21）日創收盤史上新高，外資買超放大到逾600億元，創史上第7大，台玻（1802）居買超首位，另買最多前十個股中不乏多檔老AI，包括緯創（3231）、仁寶（2324）、鴻海（2317）均入列。
台股周二指數終場漲646點，收37605點創收盤新猷，三大法人合計買超676.56億元， 自營商賣超7.13億元，投信買超82.17億元，外資買超601.53億元。
外資周二買超前10大個股，依序為台玻3萬6618張、緯創2萬7712張、仁寶2萬4142張、南亞（1303）2萬1401張、光寶科（2301）1萬8558張、玉山金（2884）1萬8052張、鴻海1萬5362張、華邦電（2344）1萬4347張、南茂（8150）1萬1318張、英業達（2356）1萬1260張。
外資周二賣超前10大個股，依序為友達（2409）3萬2101張、群創（3481）2萬6582張、寶成（9904）1萬7670張、聯電（2303）1萬6158張、華新（1605）1萬2317張、遠東新（1402）1萬544張、群益證（6005）9527張、正文（4906）8450張、宏碁（2353）8248張、台中銀（2812）7659張。
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