台股12檔飆股「抓去關」新名單 明起處置到5／6

證交所、櫃買中心今（21）日公告12檔處置股新名單，處置期自明（22）日起至5月6日，以PCB概念股柏承（6141）與半導體下游封裝測試設備製造商博磊（3581）人工撮合20分鐘最長，其餘3檔皆為5分鐘撮合制。

外資買超台股逾600億居史上第7大 買最多 10檔一次看

台股大盤今（21）日創收盤史上新高，外資買超放大到逾600億元，創史上第7大，台玻（1802）居買超首位，另買最多前十個股中不乏多檔老AI，包括緯創（3231）、仁寶（2324）、鴻海（2317）均入列。

力積電看好記憶體、邏輯雙線漲價 營運動能回升

晶圓代工廠力積電今（21）日舉行法說會，針對記憶體、邏輯代工與3D AI Foundry三大產品線營運現況與未來布局提出說明。公司指出，在AI需求持續擴張帶動下，記憶體市場供需結構仍偏緊，價格動能延續，同時邏輯代工產能亦因調整與需求回溫而轉趨吃緊，整體營運動能逐步回升。

抽中現賺逾22萬！ 台股本周2檔新股抽籤賺很大

新股抽籤別錯過！本周兩檔申購標的，敍豐與頌勝科技皆出現明顯價差，吸引投資人關注。其中，敍豐（3485）承銷價為128元，以目前市價361.5元計算，價差達233.5元，潛在報酬率高達182.4%，預計4月23日開放申購，合計釋出860張。

快訊／台新證下單頻出包！ 金管會：最重罰600萬

台新證、元富證於4月6日合併以來，於4月7日、14日、昨（20）日發生三起系統問題，金管會證期局副局長黃仲豪表示，關於台新證延遲申報將處以10萬元違約金，以及滯怠金等處分，未來將視證交所實地查核報告，若有違反證交法第178之1條規定，可處以30萬到600萬元罰鍰。

台股刷37K新高 00918、00904雙雙填息達陣

4月以來台股過關斬將，指數扣關3萬7千點帶動ETF股價填息表現，目前在資產規模867億元、台股原型ETF中規模排名第十大華優利高填息30(00918)今（21）日收盤價為23.7元，順利完成填息，12次除息後的填息紀錄高達75%，新光臺灣半導體30(00904)以33.32元作收，用兩個個交易日完成填息，參與此次除息的投資人，將在5月8日領息。

興櫃5檔漲到熔斷 被動元件年程開盤僅4秒「提前收工」

台股飆新高，興櫃市場也在多檔飆股瘋漲下交投熱絡，今（21）日盤中有5檔個股在開盤不到半小時就已漲到熔斷，其中4檔為連續2天「提前收工」，又以被動元件股年程（3117）因飆漲59.08%，僅開盤4秒鐘就被宣告暫停交易，全日成交量僅5500股。

記憶體9檔齊收漲停！2大利多進補 宇瞻拉3根刷新高

南韓三星傳出正式停止LPDDR4系列生產，加上罷工陰影籠罩，帶動台股今（21日）記憶體族群噴出，9檔收漲停，其中模組廠宇瞻（8271）強拉第3根漲停刷新高。

台股史上最高收盤！漲646點至37605 台積電漲25元至2050

台股今（21日）開高走高，加權指數終場漲646.31點，以37605.11點作收，刷史上最高收盤價，全日漲幅1.75％，成交量9815.25億元。

8檔主動式台股ETF押寶千金股 00981A、00994A今年來飆逾5成

台股今（21）日攻上37757.68點新高，市值已穩居全球第6大，千金股也成為近期盤面焦點，成為主動式台股ETF的標配，CMoney資料統計，14檔主動式台股ETF全數都有千金股配置，其中，8檔持有市值前十大千金股的佔比達整體投資組合的三分之一以上，今年以來表現領先前三名包括主動統一台股增長(00981A)漲56.79%、主動第一金台股優(00994A)漲55.6%，及主動中信台灣卓越(00995A)漲48.1%等。