台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（21）日公告12檔處置股新名單，處置期自明（22）日起至5月6日，以PCB概念股柏承（6141）與半導體下游封裝測試設備製造商博磊（3581）人工撮合20分鐘最長，其餘3檔皆為5分鐘撮合制。

處置股明細如下：

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希華（2484）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.84%；4月21日之週轉率為25.49%

新唐（4949）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達38.18%；且4月21日之週轉率為19.00%；最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達151.30%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達175.23%

柏承（6141）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達41.32%；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅分別達108.03%、202.59%、219.17%

光聖（6442）：5分鐘撮合

理由：4月21日之本益比為 102.41，且股價淨值比為26.62 。另當日週轉率為 7.13%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

金居（8358）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達33.12%；當日週轉率達23.41%；當日本益比為93.47、股價淨值比為13.23且為其所屬產業類別股價淨值比之3.1倍、元大證券公司當日買進該有價證券之成交金額達64.15億元，且占當日該有價證券之總成交金額27.28%

泰藝電子（8289）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達32.37%；最近90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達185.85%；當日週轉率達19.79%

加高電子（8182）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達31.54%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大10.03倍；當日週轉率達7.39%

德宏（5475）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達30.62%

亞電（4939）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.67%；當日週轉率達34.11%

博磊（3581）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達58.77%；最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達130.33%

力旺（3529）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.43%；最近60個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達160.35%

崇越電（3388）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達50.58%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大14.79倍；當日週轉率達10.11%