低總價是王道！台南「最強觀光區」 300萬內套房買氣熱

▲中西區是台南最早發展的區域，作為府城文化核心，向來被視為台南「蛋黃中的蛋黃區」。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

中西區是台南最早發展的區域，作為府城文化核心，向來被視為台南「蛋黃中的蛋黃區」。專家分析，儘管台南房市3月買氣明顯回溫，中西區在觀光題材加持下，成交表現卻未同步放大，市場主力明顯集中在低總價物件，一半以上都是300萬元內套房成交撐場。

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有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店店東柳坤霖表示，中西區因地段精華、生活機能成熟，又坐擁大量觀光資源，台南主要觀光景點約有7~8成都集中在中西區，從國華街、保安路、海安路到新市場一帶，具備高度步行可達性，平日到假日幾乎全天都有人流，也使區域房市長期呈現「高自住、低流動」特性。

▲根據實價登錄統計，今年1~3月中西區成交物件中，過半數為屋齡30~40年的套房。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

根據實價登錄統計，今年1~3月中西區成交物件中，過半數為屋齡30~40年的套房，產品坪數多集中在4.5~9坪，總價帶大多落在300萬元內。雖然入手門檻相對低，但若換算單價，其實已站上3字頭，顯示中西區即使是小坪數、老屋產品，價格仍有一定支撐。

柳坤霖分析，這類套房目前多由投資型買盤承接，不少投資客會先進行簡易裝修，再以月租8000元至1萬元出租，或整理後轉手賣給自住客，整修後總價普遍落在270萬~350萬元。不過，由於套房貸款成數通常僅5成，且利率偏高，目前市場上仍以現金買方為主。

▲中西區因觀光發展成熟，巷弄經濟也成為支撐房價的重要力量。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

相較中古市場由低總價產品撐盤，中西區新案表現則持續往高價帶靠攏。以目前最受矚目的星鑽特區來看，指標案均價已站穩每坪45萬元，也吸引不少看好地段條件的自住客進場。

此外，中西區因觀光發展成熟，巷弄經濟也成為支撐房價的重要力量。柳坤霖分析，國華街、海安路、保安路等觀光動線成形後，不少巷弄內老透天因具備老城區氛圍，經整修後可轉型為網美店、文青店或特色民宿，對年輕創業族與民宿經營者仍具吸引力。





▲有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店店東柳坤霖表示，中西區後續仍有不少題材可期，長線仍具抗跌支撐。（圖／有巢氏房屋台南府前星鑽加盟店提供）

以目前市場來看，不少老透天若換算地價，屋主開價甚至每坪70萬元起跳，實際成交單價多半仍從5字頭起步，只要價格落在5、6字頭，相對就較有機會快速成交。

柳坤霖說：「中西區後續仍有不少題材可期，包括市府規劃中的運河周邊觀光帶、未來捷運路網，以及星鑽特區後續飯店與商場開發等，區域仍有難以取代的文化底蘊與商業價值，房市短線雖由低總價產品撐場，長線仍具抗跌支撐。」

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