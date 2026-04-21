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華航燃油成本占近4成　董座高星潢：不減班、票價適度反映成本

▲▼華航董事長高星潢（中）今日宣布 2026 年馬拉松星光夜跑開始報名。（圖／華航提供）

▲華航董事長高星潢（中）今日宣布 2026 年馬拉松星光夜跑開始報名。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

中華航空今（21） 日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，萬眾矚目的賽事將於 10 月 31 日在台北大佳河濱公園熱血登場。但針對油價持續高檔，董事長高星潢表示，燃油成本目前已占整體營運比重近4成，對航空公司形成壓力。不過，華航將維持「不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本」三大原則應對，並持續觀察市場變化調整策略。

高星潢指出，儘管4月已調漲燃油附加費，但客運需求未見明顯降溫，目前整體平均載客率仍維持約85%，其中歐洲航線受中東局勢影響轉單效應，載客率更達90%；美國線方面，商務旅客需求亦顯著回溫，帶動整體營運表現。

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針對部分航空公司因油價上升選擇減班因應，高星潢強調，華航首要目標是不讓航班中斷，其次是依據市場需求調整運能配置，最後則是透過票價與附加費機制，適度反映成本上升壓力。

他也坦言，油價波動仍是影響營運的重要變數，雖然公司已提前進行燃油避險操作，但若油價持續大幅上揚，仍將對全年獲利帶來壓力。至於第二季展望，高星潢表示，由於油價不確定性高，後續營運仍須視市場需求與成本變化動態調整。

華航今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 及親子星空組 6K 等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀請民眾大手牽小手，跑進華航馬拉松。

華航董事長高星潢主持第三屆華航馬拉松星光夜跑報名啟動儀式，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等貴賓共同見證，為這場健康、歡樂與豐富音樂饗宴的活動揭開序幕。華航支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌 BROOKS 總經理 Meggie也蒞臨現場。

華航深耕企業永續，本屆賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。

為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈 2,100 哩、漫遊健跑組 1,000 哩、親子星空組 600 哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費 8 折優惠、中國信託華航聯名卡享 85 折優惠，中國信託全卡友享9折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程1萬哩等超過 60 項好禮。

本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自8月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助不同程度跑者規劃訓練計畫，讓每一位報名跑者都能以最佳狀態站上起跑線，一起參與 10 月的運動嘉年華盛宴。

關鍵字： 華航

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