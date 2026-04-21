阿波羅電力在手長約訂單逾150億元　預計28日登興櫃

▲阿波羅電力董事長王惠民。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

阿波羅電力（7911）預計將於4月28日登興櫃，公司正式宣告從「綠電交易商」升級為「AI 驅動能源基礎設施平台」，並提出定位金句「不只是做電，而是用軟體整合電力基礎設施，成為企業能源新的作業系統。」

董事長王惠民表示，2024 年 8 月新經營團隊接手，僅 18 個月完成轉型：2025 年營收衝上 13.26 億元，年增 772%（從 1.52 億躍升 7.8 倍）；毛利率由 4.08% 跳升至 9.18%，改善 125%；長約型在手訂單突破 154.26 億元（綠電 150 億 + 維運 4.26 億）；累計強韌電網整合 96.875 MWh，兩年成長逾 70 倍。

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阿波羅以能源取得（綠電轉供）、能源控制（表後儲能）、能源調度（自研 D.J. Smart Power AI 平台）三層架構打造平台經濟飛輪。2025 年強韌電網整合 50.32%、再生能源售電 49.5%，雙引擎結構確立。AIDC 戰場更攜手產業關鍵資源，並與 Tesla Energy Taiwan 深度協作表後儲能市場與 Bloom Energy SOFC（99.98% 妥善率），為台灣目前最完整的算力中心能源方案，首座企業級案場已在群聯電子落地。

經濟部 2026 年起推動 4 年 50 億元表後儲能補助；InfoLink 預估 2030 年台灣綠電缺口達 400 億度、儲能缺口 20 GWh。吳俊儀也強調：「我們不是在賣電，我們控制的是電的價值鏈。未來誰能調度能源，誰就掌握產業命脈。」