▲從資料到決策一哩路，商研院打造AI數據分析實戰課程。（圖／商研院海報）

記者張佩芬／台北報導

在企業加速導入數據驅動決策的趨勢下，單純具備報表操作能力已難以因應實務需求，如何從資料中萃取洞見並轉化為決策依據，逐漸成為企業競爭關鍵，財團法人商業發展研究院(CDRI)數位創新學院因應此一趨勢，推出「AI協作Power BI實戰：從資料到數據分析」課程，培育兼具數據思維與分析能力的新世代專業人才，即日起開放報名。

該課程以實務案例為主軸，從Power Query出發，透過直覺化的拖拉操作完成ETL(資料擷取、轉換與載入)，深入理解資料前處理的關鍵步驟與結構轉換邏輯；進一步進入Power BI Desktop，強化資料模型設計能力，掌握事實表與維度表的關聯建構，並系統學習DAX運算邏輯，包括SUMX、MAXX等迭代函數、Evaluation Context評估脈絡、CALCULATE條件篩選，以及時間智慧函數等進階應用。

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課程強調「Why、How、What」三層次學習架構，讓學員從理解原理出發，建立全景式數據分析思維。

透過該課程，學員將能獨立完成從資料擷取到報表呈現的完整流程，具備撰寫DAX指標、進行趨勢分析與績效追蹤的能力，並能將所學延伸至實際工作場景，成為企業內部的數據分析推動者。

課程同時導入AI協作應用，強化自主學習與問題解決能力，協助學員在快速變動的數據環境中持續精進。這不僅是一門工具課，更是一場從資料處理到決策思維的全面升級。

「AI協作Power BI實戰：從資料到數據分析」上課日期為5月5日至7日，平日白天，4月24日前報名享優惠，詳細課程可參考課程網址(https://myppt.cc/zT8hKn)，或電洽：(02)7707-4975，人才培育組長傅小姐。