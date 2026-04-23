用金融腦解讀娛樂生意　張錫：演唱會比電影更好投資

記者潘姿吟／專訪

當外界還在用「從金融圈跨界到娛樂圈」來形容寬魚國際首席顧問、國泰投信前董座張錫的華麗轉身時，他看待這件事的角度，顯然不是單純的跨界，而是產業邏輯的延伸。

受邀專訪的張錫，剛走進攝影棚，一開場就拋出一個觀察，「你知道嗎？這年頭，如果可以搶到熱門演唱會門票，已經不是『有沒有要去看』，而是一種能力證明。尤其在家人、親友之間是『你很行』的象徵，很有面子。」他說話語氣輕鬆，像個發現了有趣社會現象、忍不住要分享的觀察者。

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▲張錫指出，AI時代來臨，人最需要「五感體驗」，演唱會已經是「剛需」。（圖／記者徐文彬攝）



他用「剛需」來形容演唱會，用「投資回收期」、「資金周轉率」來分析追星行為，在一杯咖啡的時間裡，把感性的娛樂圈與理性的金融世界講得像是同一件事，或者說，他一直認為它們本就應該是同一件事。

娛樂圈長期由充滿熱情的人為理想燃燒

長年站在資本市場第一線，張錫熟悉的是風險、報酬、現金流與產業週期。如今把目光轉向娛樂、演唱會與內容市場，他看到的是，這個產業一直以來都有很多非常有熱情的人，為了作品、為了藝術理想在投入、在燃燒；但相對缺乏精準的數字意識與經營紀律。

「比如說，拍一部電影，為了追求更好的畫面、更好的效果，不斷追加預算。可是問題是，你的損益表在哪裡？」他語氣平穩，話卻說得很直接。「如果沒有數字觀念，最後常常就是預算一路往上加，錢一直花出去，可是能不能賺錢，其實沒有人講得清楚。」

在他看來，這正是內容產業最核心的風險之一。「錢先花了，卻要等2、3年之後，才知道票房好不好？市場買不買單？這種不確定性，放在金融投資的框架裡看，風險其實是很高的。」

▲張錫觀察，電影是長周期投資，從開拍到上映的時間長，中間的變數太多。（圖／取自免費圖庫Pexels）



張錫認為，真正的關鍵，不能只在事後檢討，而是在決策前就把損益模型建起來。「你在做一個案子之前，就應該先把所有支出跟收入攤開來看。支出包括什麼？藝人秀費、場地費、製作硬體、娛樂稅，這些都要算。收入呢？不同票價區間的票房收入、贊助金額、周邊商品收入，也都要一項一項列清楚。」

投資電影回收期長 投資成效難以預期

他強調，娛樂可以感性，但商業判斷不能只憑感覺，「其實都可以量化，先算清楚。舉例來說，一個2萬人的場館，我就要先知道，票房銷售率是不是到達6成就能損益兩平？之後才能開始計算獲利。這些都不能是事後猜的，得透過計算公式先算出來。只有先算出來，才會知道這場秀到底值不值得做。」

和電影相比，張錫其實對演唱會的投資邏輯更有興趣，關鍵就在於回收期與資金周轉率。「電影是長周期投資，從籌備、募資、開拍到上映，少則1年，長則3~4年，回收期長，中間的變數太多。可是演唱會從決定要辦到最後結算，大概就是3到6個月。」他說，把這兩種生意放在投資邏輯裡比較，差別非常大。

「演唱會的投資成效，可以很快就知道。票賣完了，代表你做對了；票賣不動，你就要立刻調整策略。它的回饋是即時的，不像電影，錢先丟進去，最後市場買不買單，要等很久才知道。」

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在他看來，正因為演唱會具備這種即時回饋的特性，放進金融框架裡反而更容易判斷。「對金融人來講，最重要的不是一定要零風險，而是風險能不能預測、能不能控制。演唱會這種案子，相對來說預測性比較高，可控程度也比較高，所以它對投資人來講，吸引力其實更大。」

他說得很直接：「對一個金融人來說，能夠預期結果，比什麼都重要。」

AI時代 加速人對實體的渴望

不過，張錫也不認為數字可以解釋一切。疫情之後，加上 AI 快速滲透日常生活，人們對實體「體驗」的需求不但沒有下降，反而更強。他指出，演唱會的吸引力，就在於它提供的是一種現場才能成立的感受，那不是串流平台可以取代的。

「現在的秀，不會只是唱歌而已，還要把燈光、音響、高科技、舞台設計，甚至故事段落，全部整合在一起。」他說，「觀眾買票進場，是去感受那個當下、那個氛圍。那種現場感，只有買了票進場的人才能感受到。」也因此，他認為演唱會是一種「剛需」，因為「體驗」無法被複製。

張錫也特別提到一群被低估的消費群體，就是中高年齡層。在他看來，這群人不但有消費能力，也有很強的情感驅動。若能透過新的技術與製作方式，讓資深藝人重新站上舞台，把那些熟悉的旋律重新包裝，讓觀眾喚起的舊日旋律、產生共鳴，「觸動情感連結，它的價值就不會只是一張門票多少錢而已。」

在張錫的語境裡，所謂的情緒價值，並不是一個空泛的形容詞，「最後還是會回到數字上，反映在消費者願不願意買票、願意買到什麼價位，以及回購率等，看得到的量化指標上。」

理性與感性共生 產業才健康

訪談尾聲，張錫回到他最在意的命題：產業生態。

他說，一場秀如果只讓藝人和經紀公司獲利，卻讓主辦方年年賠錢，就無法產生產業的正向循環，「每個環節都要有合理的利潤，這不是貪心，才是可持續的基本條件。」

一旦商業模式成立，正向循環自然形成：獲利帶來信心，信心帶來更多投資，更多投資吸引國際級藝人來台，國際藝人帶動旅宿、觀光、周邊消費等，「從單純的粉絲追星，成為一整套演唱會經濟學。」

感性與理性，在張錫的版本裡，從來不是對立的兩端，而是缺一不可的兩條腿。少了感性，沒有人願意掏錢買票；少了理性，燃燒的熱情只會燒出一個洞。把兩者合而為一，才有機會把台灣的娛樂產業，從一場場單打獨鬥的秀，蓋成一個真正的產業。

▲商業模式的健全發展，是演唱會經濟學得以成立的根基。示意圖為GD演唱會，在小巨蛋場外的漏音區 。（圖／記者蔡琛儀攝）