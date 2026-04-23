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3張「王牌」　張錫談台灣娛樂產業的未來機會

▲▼ 張錫專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 張錫專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

記者潘姿吟／專訪

談完演唱會的金融邏輯，張錫話鋒一轉，開始描繪他眼中、台灣的位置，「台灣並不是沒有潛力，而是過去長期缺乏一套把文化資產、消費動能、科技能量與商業紀律整合起來的方法。若能補上這塊拼圖，台灣在娛樂與演唱會產業中，有機會走出一條屬於自己的產業路徑。」

張錫認為，未來的機會，主要集中在三個關鍵方向。

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第一張牌：活化資深藝人IP，把「回憶殺」做成真正的生意

在張錫眼中，台灣娛樂產業最不該被低估的，其實是早年累積下來的藝人資產。

▲▼孫燕姿宣布2026年巡演。（圖／MAKE MUSIC提供）

▲孫燕姿宣布2026年巡演。（圖／MAKE MUSIC提供）

台灣曾孕育出一批實力堅強、橫跨華語市場的重量級歌手。這些人是華人世界共同的文化記憶，對許多40、50歲以上的觀眾心裡，那些歌曲是青春的座標，也是時代與個人生命經驗的一部分。

他說這是一門可以精算的生意。這個年齡層正值人生的經濟高峰，消費能力強，願意為情感體驗付出的客單價也高，如果能把這些藝人的經典曲目，結合最新的聲光科技，甚至導入 AI 重現藝人的表演，那就會是一場具備情感召喚的演唱會。

更大的機會在海外，尤其東南亞、香港、澳門等，早年台灣流行文化輸出所留下的死忠粉絲至今仍在，張錫認為，只要製作水準夠高，這套模式完全可以複製輸出，讓一場台灣出發的秀，走進整個華人市場。

換句話說，就是把「記憶」變成可經營、可放大、可外銷的內容資產。

第二張牌：把台灣推向亞洲巡演版圖，成為國際大咖的必經站

除了既有藝人資產，張錫也看好台灣的消費力與地理位置，在亞洲演唱會市場中，扮演的樞紐地位。

「台股這幾年的表現，讓很多人的資產增值了，消費力是真實的，不是說說而已。」他觀察，近年台灣不論是年輕族群，或是具備穩定收入的中壯年族群，都展現出相當強的娛樂消費意願。演唱會、音樂祭、現場演出，已經是滿足情緒價值與生活品味的消費行為。他指出，台灣觀眾的購票意願與支付能力，早已具備吸引國際藝人的底氣。

▲SUPER JUNIOR結束大巨蛋演唱會後直接前往金豬食堂包場慶功，周密。（圖／記者李毓康攝）

▲SUPER JUNIOR結束大巨蛋演唱會後直接前往金豬食堂包場慶功，周密。（圖／記者李毓康攝）

在這樣的基礎上，張錫認為，台灣不該只把自己定位為一個「有演唱會可以看」的市場，而是應該更積極爭取成為亞洲巡演版圖中的重要節點。

無論是韓國K-POP團體，還是歐美重量級歌手，未來在規劃亞洲巡演時，台灣都有機會與香港、澳門、曼谷並列為必經站點。除了因為市場已趨成熟，也在於台灣具備良好的人文環境、交通便利性，以及相對穩定的消費秩序。對主辦單位來說，一個票房有支撐、執行品質穩定、觀眾反應熱烈的城市，本來就更容易被納入巡演路線。

一旦國際巡演版圖將台灣納入，效益會遠超過票房本身。當國際大咖來台，不只本地粉絲進場，海外粉絲也會因為追星而跨境移動。這背後帶動的，不只是票房，還有機票、住宿、餐飲、交通、購物與觀光等一整串延伸的綜合消費，「那個時候，台灣就不只是一個演出場地，而是一個娛樂『目的地』。」

若能穩定引進國際級演出，台灣未來所競爭的，就會是整體城市經濟與觀光紅利。張錫的看法是，台灣完全有機會朝這個方向前進，逐步把自己推向國際娛樂市場定位。

第三張牌：台灣獨有的「科技」加持

但要讓娛樂產業真正走大，張錫也直言，不能只靠熱情與感性。

張錫說，台灣其實還握著一張很多人沒有意識到的牌：硬體資源與科技能量。硬體設備、聲光技術、系統整合與AI應用上，台灣在這些領域的積累，足以把一場傳統演唱會升級為高沉浸感的「秀」。

也就是說，將科技的應用，成為下一階段娛樂產品升級的核心工具。從舞台效果、觀眾互動、虛實整合，到內容再製與海外輸出，科技都有可能成為台灣建立差異化的重要武器。

▲▼TWICE大巨蛋破4項紀錄！3天12萬人朝聖　官方6張超狂高清美圖出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲TWICE大巨蛋破4項紀錄！3天12萬人朝聖。（圖／Live Nation Taiwan提供）

待加強：場地要夠好

不過，在他看來，台灣要往前走，最現實、也最嚴峻的限制，還是在場地。場地條件如果不夠好，能承接的演出規模、觀眾體驗，甚至國際藝人來台的意願，都會受到影響。對他來說，這是很基本的問題，因為只有場地夠好，才有可能吸引更多人進來，也才有機會把市場做大。

除此之外，張錫更在意的，是娛樂產業必須導入更多來自金融與投資體系的「理性腦」。

他所說的理性腦，並不是要排擠創意，而是要讓創意能夠放進一個可衡量、可評估、可持續的商業架構裡運作。

「每一個專案，都應該先有清楚的投資邏輯、損益評估、現金流管理和風險控制，而不是只憑感覺、只靠關係在做判斷。」

在張錫看來，只有當藝人、主辦方、場館，以及整條產業鏈上的每一個角色，都能在合理的架構下獲得回報，市場才可能形成正向循環。

因為當每一個環節都有錢賺、有制度可循、風險也能被控制，資金才會願意留下來，更多好的內容才會願意進來，整個產業才有機會真正做大、做久。

▲▼梁靜茹高雄演唱會，嘉賓吳宗憲。（圖／寬魚國際/圓頂文化提供）

▲2022年梁靜茹高雄演唱會，嘉賓吳宗憲。（圖／寬魚國際/圓頂文化提供）

關鍵字： 張錫邱瓈寬演唱會娛樂經濟K-PopAI

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