陽明海洋文化藝術館響應世界地球日　「從餐桌到海洋」低碳飲食

▲2026世界地球日，從餐桌到海洋低碳永續飲食活動。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

為響應4月22日世界地球日，陽明海洋文化藝術館於近日舉辦「從餐桌到海洋」低碳永續飲食工作坊，透過結合飲食體驗與戶外環境教育，引導民眾從日常生活出發，認識低碳飲食與環境永續的重要性，讓「吃」不只是日常，更成為守護地球的一種行動。

活動於海洋生態廚房展開低碳料理實作，參與者親手製作以海藻為主題的創意料理「海港拾光飯捲」、低碳甜點「海藻雪球餅」與「果釀蜂蜜飲」，透過選用在地果釀與植物性食材，降低食材運輸與碳排放，並在實作過程中理解飲食選擇對環境的影響。活動同時鼓勵減少食物浪費，將未使用完的食材提供民眾以自備或環保餐盒帶回，延續低碳與永續的生活實踐。

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活動除開放一般民眾參與外，同時，也邀請家扶中心孩童一同參與，讓孩子透過親身體驗接觸環境教育，拓展視野外，本次活動也攜手基隆產發處，選用在地特色食材入菜，展現地方風味。

課程於潮境公園透過戶外教學帶領民眾實地觀察海洋環境，認識海藻生態及其在低碳飲食中的角色。課程從自然環境出發，連結到日常飲食選擇，讓參與者理解碳足跡與生活習慣之間的關聯，進一步思考如何在生活中落實減碳行動。

永續不應只是口號，而是可以在日常中實踐的選擇。透過本次「從餐桌到海洋」工作坊，希望讓民眾從一餐開始，重新思考與土地、海洋及環境的關係，並將低碳理念帶回生活中持續實踐。

未來館方也將持續規劃多元環境教育活動，結合海洋文化與永續議題，讓更多人透過參與與體驗，一同為地球盡一份心力。