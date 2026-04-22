廣達「超前部署」22年收割AI戰果　700億藍圖曝光

▲廣達為了在美國大擴產，計畫發行GDR籌資700億元支應。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

電子業供應鏈主管透露，這波AI榮景長達10年已經成為業界共識，廣達因為早在22年前就超前部屬AI，將成為電子5哥當中最大的贏家，為了因應不斷湧入的訂單，廣達計畫發行GDR，籌資規模估計將高達700億元，創下台灣有史以來最大規模的紀錄，以因應其在美國和泰國的擴產計畫。

電子5哥協力廠高層透露，谷歌、臉書、微軟和亞馬遜等5大CSP現在是抱著現金排隊搶AI伺服器產能，「林百里早在2000年就投入雲端運算的研究，2004年投入AI發展，在AI狂潮爆發前，與輝達在GPU深度合作，2016年輝達推出全球第一台AI超級電腦DGX-1，並捐贈給OpenAI，即由廣達代工。林百里不僅布局時間最早、現在廣達也最積極配合客戶需求擴產。」供應鏈資深主管透露，「這波AI榮景估計將長達10年，廣達絕對是最大贏家。」

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為因應客戶龐大需求，林百里要財務單位規劃發行台灣有史以來最大規模GDR籌資計畫，上看新台幣700億元。「不僅為一般的伺服器擴產，廣達日前還斥資5.02億美元（約新台幣152.88億元）向全球燃料電池龍頭Bloom Energy採購三組氫燃料電池微電網系統，連自有電力設備建置都一起搞定。」業者觀察。

廣達為何要投入電力設備擴充？一位廣達主管透露，目前公司分別在田納西和德州擴產AI伺服器產能，田納西本身就有充沛的水力發電，德州則是有豐富的天然氣可以發電，但廣達的大客戶，包括谷歌、臉書的總部都在加州，必須在早期設立的加州廠配合客戶研發產品。

「現在美國政府要求，大型科技公司建置AI資料中心，必須自行負責供應電力，但加州近年來，因為野火和電網老化問題，供電穩定度受挑戰，我們砸重金採購燃料電池與微電網系統，就是希望解決美國加州廠區的電力供應問題。」該主管說。

誠如黃仁勳所言，目前全球AI的發展，就是卡在電力，而非過往的晶片和伺服器。林百里這次對客戶提出AI與電力的整體解決方案，也成為電子5哥當中，率先將氫燃料電池導入AI伺服器資料中心生產的領先者。「在美國電力持續緊缺，客戶要釋單，擁有氫燃料電池與微電網系統，就成為廣達最獨特的競爭優勢，因為只有廣達美國廠能在缺電時穩定出貨。」業內人士分析。難怪，4月初，廣達又再加碼斥資1.54億美元擴充加州廠區，顯示電力解決方案已對AI接單帶來助益。



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