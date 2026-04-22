AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

▲林百里認為，未來3年，AI會全面大爆發，廣達已站在最有利的位置。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

無懼美伊戰爭衝擊，台股4月依舊強強滾，指數再創新高。除護國神山台積電領軍起飛外，過去半年相對溫吞的AI伺服器代工龍頭—廣達（股民廣稱肉鬆店），不僅吸引外資大買6萬多張，股價因此回神大漲創2年新高，讓董事長林百里有機會重登台灣首富寶座。本刊調查，廣達股價異軍突起，關鍵在於今、明2年AI訂單大爆發。「預估今年營收成長5成，明年更會翻倍成長，Barry（林百里）積極籌資700億元，全力加碼美、泰2地產能，因應客戶強烈需求。」知情人士透露。

4月9日，AI伺服器代工一哥廣達公布3月營收，寫下「最強3月」的業績衝上3,628億元，不僅比2月成長68.29％，更比去年同期大增88.42％，累計第一季營收8092億元，季增27％，年增率更高達67％，雙雙創下歷史新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在第一季營收尚未出爐前，外資從4月初一路大買廣達股票，足足敲下6.6萬多張，讓低迷半年多的股價，突然回神大漲衝破300大關，14日更衝上330.5元，創下二年來新高。不少投資人都好奇，廣達發生什麼事？究竟300元以上的廣達能追嗎？

本刊調查，在有AI大王之稱的董事長林百里多年布局下，廣達正全面收割AI戰果，業績將在今、明二年大爆發。「從廣達日前宣布發行全球存託憑證（GDR），籌資規模上看700億元，破台灣最高紀錄，就可看出Barry（林百里）的強烈企圖心，若以廣達在美、泰與台灣等地的擴產計畫來看，今年廣達的營收將比去年增加5成，明年會繼續翻倍成長。」知情人士對本刊說。「明年廣達AI伺服器占整體營收比重，將全面提高到九成以上，不再是外界熟知的筆電代工廠了。」

今年初在廣達旺年會上，林百里曾經霸氣表示：「未來三年，AI會全面大爆發，廣達已站在最有利的位置，憑藉超前部署、精準行銷和韌性製造，接下來要迎接AI模型與算力整合，帶動應用全面爆發的時刻。」

林百里的話言猶在耳，但外界仍懷疑，廣達今、明2年的業績，真會如此火熱？原來AI需求仍持續升溫，包括谷歌、亞馬遜、臉書（Meta）、微軟以及甲骨文在內的五大雲端服務商（CSP）的AI軍備競賽沒有停歇跡象，「像是臉書三月底在德州的資料中心擴產，就比去年底承諾的15億美元多了6倍，達到100億美元的規模。」資深產業分析師說。「亞馬遜3月下旬也與輝達簽訂長期採購合約，預計到2027年底前，將包下輝達一百萬顆AI晶片，也代表AI代工廠接單將一路旺到明年。」

不僅如此，去年11月橫空出世、一鳴驚人的AI代理「小龍蝦」OpenClaw，更在AI教父輝達創辦人黃仁勳的加持下，吸引更多雲端巨頭投入AI建置。「AI熱持續，大客戶在選擇AI伺服器代工廠時，廣達絕對是第一優先。」業內人士直言。



更多鏡週刊報導

秋雨轉投資遭詐告法師 檢調擴大偵辦查金流

廣達AI大噴發1／超前部署22年收割AI戰果 廣達籌資700億戰略藍圖曝光

廣達AI大噴發2／美國、泰國兩地大擴產 揭廣達海外佈局算盤