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台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（22日）以37627.2點開出，指數上漲22.09點，漲幅0.06％。隨後在台積電（2330）由黑翻紅下，指數大漲256.23點至37861.34點再創新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到2045元，跌幅0.24％，台積電翻紅漲10元至2060元；鴻海（2317）上漲2元至213元；聯發科（2454）上漲30元至2120元；廣達（2382）上漲2元來到342元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌293.18點或0.59％，收在49149.38點；標準普爾500指數下跌45.13點或0.63％，收7064.01點；那斯達克指數下跌144.43點或0.59％，收在24259.96點；費城半導體指數上漲48點或0.5％，收9647.21點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 49149.38 ▼293.18 ▼0.59%
S&P500 7064.01 ▼45.13 ▼0.63%
NASDAQ 24259.96 ▼144.43 ▼0.59%
費城半導體指數 9647.21 ▲48.0 ▲0.5%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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