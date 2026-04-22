ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中籤現賺百萬！　創新服務上櫃首日飆漲160%殺進千金股

▲▼創新服務以628元上櫃掛牌 。（圖／創新服務提供）

▲創新服務以628元上櫃掛牌 。（圖／創新服務提供）

記者高兆麟／台北報導

高價股連日表現活躍，股王信驊（5274）今（22）日衝上16495元新天價，盤中最高漲1250元，漲幅8.2%，持續打破台股最高掛牌價格紀錄；另外半導體自動化設備商創新服務（7828）上櫃首日飆到1650元，也成為新科千金股。在信驊股價直上雲宵的同時，股后穎崴（6515）今日也持續衝上11200元新天價，兩檔「1張成本超過千萬元」飆股同時帶旺多頭氣勢。

創新服務（7828）今日以每股628元上櫃掛牌，創新服務因上櫃首日無漲跌幅限制，盤中漲幅飆破160%，一舉殺進千金股行列，成為台股第47檔千金股，換算下來，幸運中籤的投資人，一張就有望獲利百萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創新服務115年第一季營收較去年同期大幅成長51.84%，預期在AI的應用刺激半導體產業需求、帶動探針卡市場同步快速成長及創新服務已開發出整線探針卡自動化設備可滿足客戶需求之情況下，115年度營收強勁成長與維持高毛利率表現應屬可期。

創新服務的營收成長動能亦反映在市場競拍及公開申購該檔股票的盛況，競拍底價550.88元，得標加權平均價格每股1,233.72元，3.28倍競價拍賣超額認購比率完成競拍作業；公開申購合格數量234,080筆，而公開申購含過額配售張數合計為697張，中籤率0.29%。

創新服務主要從事半導體自動化設備開發、製造及銷售業務，產品核心聚焦於IC測試前段（CP, Chip Probe）製程，目前主要產品為MEMS探針卡製造與檢修自動化設備（包括自動植針、檢測、鑽孔、返修…等設備），並同步開展MEMS探針卡代理銷售業務與整卡自動化返修服務。此外，公司亦積極布局IC最終測試（FT, Final Test）製程，亦投入PoGo Pin Test Socket之自動化檢測、植pin及檢測設備開發、製造及銷售。高密度銅柱端子模組產品應用於半導體封裝領域，涵蓋天線 Module、Power Module及銅柱玻璃通孔基板TGV-ICP 等應用。最近二年度營收比重集中於半導體設備銷售，未來透過佈局「三引擎」營運模式，中長期三引擎將使產品別營收三足鼎立而趨於均衡，為未來維持高成長的強勁動能。

受惠於 AI 浪潮帶動的半導體需求，兩大新利基產品「高密度銅柱端子模組」及「銅柱玻璃通孔基板」將於驗證期過後，陸續進入量產期，為創新服務開拓新一波強大的成長契機。創新服務以精密自動化與半導體測試技術為核心，深耕MEMS探針卡整線設備、攜手Technoprobe 全球戰略合作夥伴，並布局半導體先進封裝領域，打造多元營運成長曲線。展望未來，隨AI算力需求持續攀升，創新服務將扮演重要角色，在資本市場大放異彩。

關鍵字： 創新服務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真的是蟹囉^^】婚禮食材落跑！螃蟹逃一半被送回廚房

推薦閱讀

中籤現賺百萬！　創新服務上櫃首日飆漲160%殺進千金股

中籤現賺百萬！　創新服務上櫃首日飆漲160%殺進千金股

高價股連日表現活躍，股王信驊（5274）今（22）日衝上16495元新天價，盤中最高漲1250元，漲幅8.2%，持續打破台股最高掛牌價格紀錄；另外半導體自動化設備商創新服務（7828）上櫃首日飆到1650元，也成為新科千金股。在信驊股價直上雲宵的同時，股后穎崴（6515）今日也持續衝上11200元新天價，兩檔「1張成本超過千萬元」飆股同時帶旺多頭氣勢。

2026-04-22 10:36
金寶漲停連拉2根！黃仁勳加持「量子題材」　甩年初遭重摔陰霾

金寶漲停連拉2根！黃仁勳加持「量子題材」　甩年初遭重摔陰霾

輝達發表全球首個量子AI開源模型，老牌代工大廠金寶（2312）躍身第一梯夥伴，股價走出年初因總經理一句話重摔陰霾，今（22日）開盤約20分鐘亮燈漲停，拉出第2根漲價。

2026-04-22 10:26
哈日族手刀衝！日圓「0.2012」9個月最甜　10萬台幣多換1.8萬日圓

哈日族手刀衝！日圓「0.2012」9個月最甜　10萬台幣多換1.8萬日圓

雖美伊情勢陷入僵局，但受新台幣走強影響，台銀日圓賣出牌告價今（22）日掛出「0.2012」、9個月最甜，拿10萬元新台幣換匯可以多換1.8萬日圓，由於台銀日圓賣出即期報價已見「0.19」字頭，民營銀行數位系統若搭上優惠報價應已提前實現甜甜價水準，哈日族嗨喊「1元新台幣換超過5日圓的高光時刻又來了！」

2026-04-22 09:54
2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

勞動部最新公告2家職業工會黑名單，分別是位於台南市安南區的「大台南宗教服務職業工會」及桃園市「學力提升補教從業人員職業工會」，因持續積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費逾繳費寬限期，已不得繼續預收保險費，其中有1家已長達半年欠繳保費，勞保局提醒所屬會員不要再向上述工會預繳保費，以免權益受損。

2026-04-22 09:30
台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

美股4大指數跌多漲少，台股今（22日）以37627.2點開出，指數上漲22.09點，漲幅0.06％。

2026-04-22 09:06
3年12萬支空瓶循環再生　茶籽堂聯手遠東新拼原料最短路徑

3年12萬支空瓶循環再生　茶籽堂聯手遠東新拼原料最短路徑

2026-04-22 00:22
阿波羅電力在手長約訂單逾150億元　預計28日登興櫃

阿波羅電力在手長約訂單逾150億元　預計28日登興櫃

阿波羅電力（7911）預計將於4月28日登興櫃，公司正式宣告從「綠電交易商」升級為「AI 驅動能源基礎設施平台」，並提出定位金句「不只是做電，而是用軟體整合電力基礎設施，成為企業能源新的作業系統。」

2026-04-21 18:56
華航燃油成本占近4成　董座高星潢：不減班、票價適度反映成本

華航燃油成本占近4成　董座高星潢：不減班、票價適度反映成本

中華航空今（21） 日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，萬眾矚目的賽事將於 10 月 31 日在台北大佳河濱公園熱血登場。但針對油價持續高檔，董事長高星潢表示，燃油成本目前已占整體營運比重近4成，對航空公司形成壓力。不過，華航將維持「不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本」三大原則應對，並持續觀察市場變化調整策略。

2026-04-21 18:51
快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

台股驚爆韭菜重大翻車事故！PCB銅箔指標股金居（8358）今（21）日遭櫃買中心公告由群益西松通報1億1083萬元違約交割案，為今年以來上市櫃第4起、也是金額最大一筆案件，由於台股近期屢創新高卻仍傳出違約交割憾事，引起市場熱議。

2026-04-21 18:44
兆豐金近50萬股民嗨翻！　每股擬配1.75元史上新高

兆豐金近50萬股民嗨翻！　每股擬配1.75元史上新高

擁有49.4萬股民的兆豐金（2886）今（21）日公告去年度股利分派案，董事會決議通過每股擬配發現金股息1.75元，為歷年來發放最高現金股利，以今日39.45元收盤價計算，現金殖利率約為4.44%。

2026-04-21 18:33

讀者迴響

熱門新聞

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

大樂透2.2億頭獎一注獨得！獎落新北市

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多 10檔一次看

台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

記憶體9檔齊收漲停！2大利多進補　宇瞻拉3根刷新高

定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣

抽中現賺逾22萬！　台股本周2檔新股抽籤賺很大

凱基投信ETF、基金報酬率揭露惹議　挨罰60萬元

廣達「超前部署」22年收割AI戰果　700億藍圖曝光

興櫃5檔漲到熔斷　被動元件年程開盤僅4秒「提前收工」

Google新TPU台廠6檔撿到槍！　聯發科漲停飆天價、廣達戰前高

出國帶黃金注意！　超過2萬美元未申報將挨罰

快訊／台新證下單頻出包！　金管會：最重罰600萬

11檔列「抓去關」新名單　CCL、矽光子飆股限20分鐘撮合

辦公室訂雞排「沒揪」未必算霸凌　勞動部拋5大認定情境

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366