年輕人怕存不到錢！避開投資偏誤　提早做好人生財務規劃

▲中信銀行與《ETtoday》攜手舉辦「理財憑中信」線上直播講座，幫助年輕人避開投資偏誤，提早做好人生財務規劃。（圖：／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

高通膨、AI浪潮、高房價夾擊，讓愈來愈多年輕人一邊喊著「存不到錢」，一邊又擔心自己錯過投資機會。只是，理財從來不只是跟著買熱門ETF、追台股題材，甚至也不只是把買房當成人生唯一目標。提早做好財務規劃，關鍵在於『先建立正確觀念』，應先打好基礎，把緊急預備金、人身風險保障放在投資之前，進而善用時間與複利，長期累積及創造現金流，而不是追求快速致富，如此，才有機會在變動環境中，替自己留住更多選擇權。



中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）與《ETtoday》攜手舉辦「理財憑中信」線上直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行財富管理經營處協理孫逸寰，將於2026年4月29日（週三）晚上7點，在中國信託財富管理LINE官方帳號，帶大家一起聊聊，當人生選擇變多時，理財該怎麼幫你撐住未來。



逾7成年輕人難存錢 財務焦慮成新常態

根據行政院主計總處資料，113年（2024年）全台平均薪資約新台幣6.1萬元，中位數約新台幣4萬5500元，超過76%的職場新鮮人坦言自己偏向「月光族」，幾乎無法穩定存錢；即使能存下錢的人，平均每月也僅約新台幣5,846元，一年約累積新台幣7萬元。對不少年輕人來說，別說買房、結婚、生小孩，光是建立基本預備金與投資部位，就已經不容易。

投資變普及 但不代表理財準備已經到位

但矛盾的是，年輕人不是沒有投資意識，反而往往很早就開始接觸市場。近年ETF、基金、零股愈來愈普及，不少新生代早早開戶、開始定期定額，希望替未來多累積一點底氣。不過，愈早接觸投資，不代表愈懂得理財；很多人是先進場、再補觀念，於是看似有在投資，實際上卻還沒建立完整的財務架構。

年輕人最常見的幾種投資偏誤

這也讓許多年輕人容易掉進幾種常見的投資偏誤。第一種，是怕錯過的跟風心理。當社群、短影音、朋友話題都在聊報酬和飆股，很容易出現「別人都賺到了，我不能缺席」的焦慮，最後不是因為看懂商品而投資，而是因為害怕落後才進場。

第二種，是把投資當成理財的全部。原稿也點出，多數年輕人常有三大盲點，包括資金沒有分用途、缺乏風險意識，以及過度追求報酬、忽略長期規劃。生活費、備用金和投資資金混在一起，看起來積極，實際上卻讓財務結構更脆弱。



年輕人真正想要的 其實是不被金錢綁住的人生

ETtoday調查顯示，超過85%的受訪者對突發財務狀況表示「沒有把握」，另有11%坦言「非常擔心」，僅不到5%認為自己有能力應對。而不被金錢綁住的人生，關鍵不在於賺多少，而是人生在做選擇時，不會因為金錢而卡住，那麼首先第一步是建立穩固的財務底座，包括緊急預備金、基本保險與穩定現金流，接著控制生活成本，避免過度負債，降低「為了還錢而不得不工作」的壓力，同時透過長期、紀律化的投資，讓資產逐步取代單純的時間換錢，當金錢不再限制你轉職、休息或選擇生活方式時，那就是邁向不被金錢綁住的人生。



從現金流到長期累積 提早做好不同人生階段的準備

因此，理財的重點從來不是急著賺快錢，而是先建立穩定的財務底盤。針對年輕族群的理財規劃首部曲，中信銀行提出對應不同的人生階段，會有不同的理財任務，而年輕族群的核心目標是先建立第一桶金與基本保障，再一步步累積未來資產。



專家也提醒，年輕時理財的關鍵，不是多賺一點，而是讓未來多一點選擇空間。當你懂得避開跟風、焦慮與短線心態，投資才不會只是壓力來源，而能真正成為支撐人生的重要工具。

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