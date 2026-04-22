00919填息達陣！伴隨台股飆破38K　130萬股民息利雙收

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22）日在AI股強勢領漲下，盤中飆破3萬8千點新高，參與群益台灣精選高息（00919）除息的130.6萬股民也在10點46分填息達陣，歷時25天，由於填息後股價持續走高，投資人喜迎息利雙收行情。

00919此次除息每股配0.78元史上新高，年化配息率13%，已在4月14日入帳，今日在台股創新高下填息再度讓市場振奮。主要成分股中，聯電（2303）、華碩（2357）、聯詠（3034）都是AI派對受惠股，加上金融股中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）打底 ，有電子強攻、金融防守得以順勢填息。

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ETF理財達人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。



市場法人表示，雖然台股高息ETF在台股多頭氣氛熱絡下績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資的好投資工具。據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續12季維持年化配息率10%以上，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。