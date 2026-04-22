台股叩關38K　法人：複製房市榮景、操作「要克服心理懼高症」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI狂潮下，4月台股以31892低點到今（22）日38041高點，漲點高達6千點之多，萬寶投顧執行長王榮旭指出，市場對於下半年美國降息有所期待，帶動外資回補台股點火，加上中實戶、散戶大舉參與，造就資金行情，就如同前幾年房地產，沒人知道何時是高點，對於當前行情要克服心理面懼高症，抱持「順勢而為」心態即可，由於AI產業外溢，科技股選股廣度變大。

台股不甩技術面超買訊號，一路過關斬將來到3萬8千點，王榮旭分析，3月中東地緣政治緊張，外資賣超8300億元，近期美國CPI、PPI數據出爐，市場對於下半年美國降息預期升高，外資轉頭回補台股，若以4月買超數字、3月賣超金額來看，外資仍有加碼空間，而台積電（2330）法人會中預估，全年營收有3成空間，也讓整體科技產業吃下定心丸。

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外資回補點火，搭配中實戶、散戶資金，堆砌出台股資金大浪，這就像前幾年房價不斷地推升房地產榮景一樣！台股行情不斷推高過程中，投資人擔心自己成為最後一隻老鼠，不敢追高進場；王榮旭的操作建議是「順勢而為」，因為沒有人知道何時趨勢反轉，還有此時要進場者，要控制持股部位，千萬不要「歐印」，手中要保留部份現金，才不會股市拉回震盪亂了陣腳。

科技股是這一波行情主軸，王榮旭說，AI產業是科技股重心，從散熱、機殼、光通訊、半導體先進製程，對於不敢追高投資人而言，還是有其他選擇，由於AI出現，廠商把產能轉向AI產品線，這也讓科技選股廣度加深，例如：記憶體產業就是最好例子，原廠轉向高頻寬記憶體（HBM, High Bandwidth Memory）生產，改變了DDR 4、低容量快閃記憶體供需態勢，而聯電（2303）宣布調漲代工價格也是一例，投資人不必執著AI漲倍股，類股輪動架構，可以把擇股視角放大。

