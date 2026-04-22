股市小白「無腦買0050」績效贏操盤手！他點頭：不看盤後再也沒賠

▲網友表示，錢丟0050比每天操盤還賺。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

無懼美伊戰爭衝擊，台股4月依舊強強滾，指數再創新高，就有網友直言，不少人整天研究標的，低買高賣賺價差，但最後績效可能還不如直接買進0050。貼文一出，不少網友點頭，「本來就是這樣，除非你是全職操盤，不然就是專注提升本業收入」、「0050就是證券公司幫你做好功課了啊」。

無腦買0050超賺

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有網友在Dcard發文，「股市是越不懂的賺越多吧？」不少人花很多時間研究投資標的，試圖抓準進出場時機，追求更高報酬。不過，他認為這類操作最後交出的成績，可能還比不上直接買進0050、長期持有的做法，「我看一堆人都不知道0050裡面是什麼公司，照樣賺錢賺得很開心。」

貼文一出，網友認同，「真的，研究半天績效沒0050好」、「傻傻買這種都會賺，自以為很懂很講究又沒精通，這種都會賠錢」、「長期持有長期買進，甚至都不用管現在是高點還是低點，反正10年後回來看都是低點，大盤就最無腦的，一堆人報酬率還輸」、「我妹2年前買006208，放著到現在100多%，她是完全看不懂股市是什麼東西的」、「我以前自己在那邊進進出出賠10萬，自從我不看盤後再也沒賠過，定期定額很難輸」。

也有網友指出，「只能說如果你的目標是存市值型ETF，相對不用做這麼多功課，但是如果真的很懂的高手，操作個股的報酬是會比較高的」、「我覺得應該是長線賺比較多，還有我是台積電為主」、「應該說不懂股票的就去買大盤，慢慢賺」。也有網友認為，跟股市近年多頭的關係有關，「運氣好買到而已吧，買之前誰知道會不會漲」。