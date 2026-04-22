13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　5／12到期

▲威力彩頭獎金額13.55億元共開出2注，其中1注落在板橋「福泰彩券行」，店家當時歡喜放炮，但中獎人至今遲未現身。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（22）日表示，今年2月12日「威力彩」開出新台幣13.5億元的高額頭獎，由兩注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，惟這兩名得主迄今尚未出面領獎，領獎期限為今年5月12日（星期二），台灣彩券呼籲中獎人把握最後領獎期限，如未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，亦將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

據了解，今年 2月12日「威力彩」第115000013期頭獎，第一區選號為06、10、22、25、32、35，第二區號碼03，2注中獎人都是電腦選號投注100元就得到大獎。

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其中，2月11日在新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及2月12日在新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」買到大獎彩券，頭獎總獎金13.5億元由2注均分，每注約得6.77億元，目前距離5月12日的領獎期限只剩下最後20天。

此外，大樂透、威力彩今年累計開出的20注頭獎中，除2注「威力彩」各6.77億元尚未兌領外，還有其他4筆億元頭獎也還沒完成領獎程序。