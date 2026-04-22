AI熱點助攻「世界地球日　55688節能減碳車6300座大安森林公園

▲55688節純電能車數量翻倍。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

適逢4月22日世界地球日，55688集團公布2026年第一季節能減碳成果，延續品牌20週年宣

示的永續承諾，集團透過「節能減碳車隊」與「AI熱點優化」雙軌助攻，根據最新數據，節

能減碳車隊成長至整體規模六成，讓每一趟出行都能為環境盡一份心力。

55688台灣大車隊全台規模達2.9萬輛，傳統純油車比例已由去年的48%降至40%、節能減碳

車比例則攀升至60%，其中電動車數量更呈現翻倍成長，成為台灣街頭最亮眼的綠色風景。

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除了車輛硬體的升級，集團更投入大量資源加強平台派遣系統，透過精準預測乘客需求與優

化派遣路徑，顯著減少駕駛在街頭空車巡航、無效繞行帶來的能源消耗，將不必要的碳排放

降至最低。

55688集團透過「節能減碳車隊」與「AI熱點優化」1+1大於2的優勢，2026年目標總減碳

量將突破40萬公噸，規模相當於在台灣種下超過3800萬棵樹，或蓋出至少6300座大安森林

公園。若以民生用電耗能換算，則等同是全台約18.5萬戶家庭(2025年平均每戶每月345度)

整年度用電的碳排放量，充分展現55688以科技驅動節能的企業實力。

面對近期國際戰爭因素引發的油價動盪，綠能轉型也成為駕駛夥伴最實質的護盾。55688駕

駛普遍表示，不僅身為職業駕駛對節能減碳的認同感提升，還能省下最高達一半的油錢支出

，在不穩定的局勢中穩固生計。

執行長林念臻強調，55688秉持「一直都在、無處不載」的核心精神，這份守護感不只帶給乘客，更要延伸至我們生活的土地。未來，55688集團將持續與國際對標，將節能減碳融入各項出行及生活媒合服務中，持續引領台灣出行運輸產業走向永續發展的新篇章。