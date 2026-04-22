獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆

▲國泰證下單示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

統一投信新推季配息主動式ETF「主動統一台股升級50」（00403A）今（22）日正式開募，由於先前推出的姊妹品「主動統一台股增長」（00981A）今年以來已漲60.56%，投資人追價不及，今湧向10元發行價的00403A，協銷券商國泰證智能客服系統「阿發」承載大批投資人垂詢壓力，今日一早就出現「排隊746」、「問一次回答N次」等狀況，讓熱銷商品意外成為券商壓力測試契機。

對此國泰證券向《ETtoday》表示，申購首日因市場反應熱絡，短時間申請量增加，系統即啟動排隊機制以確保交易穩定，高峰時段回應速度略慢，現申購功能均可正常運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投資人小美（化名）向《ETtoday》表示，今天早上9點多想透過國泰證券系統樹精靈App下單參與00403A募集， 想不到「一開始就卡關」，想跟線上客服阿發詢問進單路徑，得到「候位746」的序號，一直到快中午才排到阿發熱情貼上多次回應，她一直努力到12點10分，終於成功申購15張。

▲國泰證線上客服「阿發」跳針回應。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

00403A自今日起至24日止正式募集，與傳統市值型ETF不同，00403A主打精英50加150的雙層選股架構，不受指數編製規則與固定權重限制，靈活度高於被動式ETF。

另外，00403A核心配置鎖定台股市值前50大企業，並將選股雷達延伸至市值第51至200大的中大型股作為增強配置，由經理人主動汰除基本面轉弱的龍頭股，同時逢低布局具備擠進前50大潛力的黑馬股，產業配置聚焦於台股最具競爭優勢的半導體與AI供應鏈，該檔ETF「含積量」亦高，台積電（2330）在成分股中最高可到30%。