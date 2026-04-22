3月台灣外銷訂單創新高　渣打：AI競速發展打造經濟韌性

▲渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安。（圖／渣打提供）

記者巫彩蓮／台北報導

經濟部昨（21）日公布台灣3月份外銷訂單創歷年單月新高，對此，渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，AI韌性成台灣出口關鍵，中東衝突對台灣接單動能影響有限，主要原因在於，台灣主要貿易夥伴仍持續投資AI基礎設施與資料中心，在全球AI發展競賽加速推進下，各國與企業普遍不願在 AI佈局與應用上落後。

從數據來看，以美元計價3月台灣出口訂單年增率高達65.9%，遠優於市場共識預期的44.1%，亦明顯高於今年1至2月合計 41.3% 的成長幅度，顯示 AI 相關需求動能仍具高度韌性。

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台灣出口成長主要由電子產品與資訊通信產品所帶動；其中，電子產品出口年增 73.7%，資訊與通訊產品更大幅成長 120.9%，反映全球雲端服務供應商與企業持續擴充 AI 相關硬體與算力基礎建設。

AI 驅動需求的結構性韌性，也支撐渣打研究團隊對今（2026）年GDP可望維持高成長率預測，相關成本壓力，預期將對價格敏感度較高的產業造成較大影響，例如消費性電子與台灣部分傳統產業出口。

胡安東認為，高階半導體需求具有高度剛性，台灣在先進製程與 AI 晶片供應鏈中具備關鍵地位，使得高階晶片製造商得以將相當比例的成本上升轉嫁至下游客戶，因而降低整體獲利受衝擊程度。

後續仍需留意中期是否出現關鍵原材料供應短缺的風險，這可能對晶片製造商形成潛在壓力。不過，根據近期引述台灣晶片業者的公開資訊顯示，目前相關影響仍屬可控範圍，短期內尚未對生產與出貨構成明顯干擾。

