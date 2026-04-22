台股史上最高收盤！漲273點至37878　台積電收2050平盤價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲273.36點，以37878.47點作收，漲幅0.73％，成交量9460.33億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲22.09點開出，指數開高走高，盤中最高達38096.88點，首度衝破3萬8千點大關，最低37623.38點，終場收在37878.47點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2050元；鴻海（2317）上漲10元至221元；聯發科（2454）上漲205元至2295元；廣達（2382）下跌5元來到335元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。
今天漲幅前5名個股為辛耘（3583）上漲77元，漲幅10％；愛普*（6531）上漲72元，漲幅10％；睿生光電（6861）上漲19.5元，漲幅10％；中華化（1727）上漲5.9元，漲幅10％；奕力-KY（6962）上漲3.4元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.95元，跌幅9.9％；雙鍵（4764）下跌22.5元，跌幅9.2％；永崴投控（3712）下跌2元，跌幅8.58％；倍利科（7822）下跌110元，跌幅7.1％；譁裕（3419）下跌1.15元，跌幅6.41％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|辛耘（3583）
|847.0
|▲77.0
|▲10.0％
|愛普*（6531）
|792.0
|▲72.0
|▲10.0％
|睿生光電（6861）
|214.5
|▲19.5
|▲10.0％
|中華化（1727）
|64.9
|▲5.9
|▲10.0％
|奕力-KY（6962）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|26.85
|▼2.95
|▼9.9％
|雙鍵（4764）
|222.0
|▼22.5
|▼9.2％
|永崴投控（3712）
|21.3
|▼2.0
|▼8.58％
|倍利科（7822）
|1440.0
|▼110.0
|▼7.1％
|譁裕（3419）
|16.8
|▼1.15
|▼6.41％
資料來源：證交所
讀者迴響