台股史上最高收盤！漲273點至37878　台積電收2050平盤價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲273.36點，以37878.47點作收，漲幅0.73％，成交量9460.33億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲22.09點開出，指數開高走高，盤中最高達38096.88點，首度衝破3萬8千點大關，最低37623.38點，終場收在37878.47點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2050元；鴻海（2317）上漲10元至221元；聯發科（2454）上漲205元至2295元；廣達（2382）下跌5元來到335元；長榮（2603）上漲0.5元至202元。

今天漲幅前5名個股為辛耘（3583）上漲77元，漲幅10％；愛普*（6531）上漲72元，漲幅10％；睿生光電（6861）上漲19.5元，漲幅10％；中華化（1727）上漲5.9元，漲幅10％；奕力-KY（6962）上漲3.4元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌2.95元，跌幅9.9％；雙鍵（4764）下跌22.5元，跌幅9.2％；永崴投控（3712）下跌2元，跌幅8.58％；倍利科（7822）下跌110元，跌幅7.1％；譁裕（3419）下跌1.15元，跌幅6.41％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 辛耘（3583） 847.0 ▲77.0 ▲10.0％ 愛普*（6531） 792.0 ▲72.0 ▲10.0％ 睿生光電（6861） 214.5 ▲19.5 ▲10.0％ 中華化（1727） 64.9 ▲5.9 ▲10.0％ 奕力-KY（6962） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 26.85 ▼2.95 ▼9.9％ 雙鍵（4764） 222.0 ▼22.5 ▼9.2％ 永崴投控（3712） 21.3 ▼2.0 ▼8.58％ 倍利科（7822） 1440.0 ▼110.0 ▼7.1％ 譁裕（3419） 16.8 ▼1.15 ▼6.41％

資料來源：證交所