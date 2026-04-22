ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股創高的三大關鍵　財報數字、出口新高、籌碼火力

圖／先探投資週刊 提供

不確定因素淡化，加權指數與櫃檯指數持續走在創新高的軌道上，高價股搭配各族群內的良性輪動，以及籌碼面的強大火力，台股仍是欲小不易，有花堪折直須折，操作可偏積極把握短線的搶錢行情。

文／黃俊超

自美國總統川普宣布與伊朗停火兩周起，全球主要股市迅速重返多頭軌道，美股中以費城半導體指數領先創高最為強勢，隨後S&P 500與Nasdaq指數跟上腳步，相對弱勢的道瓊指數也彈升回到所有均線之上，台股與費城半導體指數具有高度連動性，加權指數與櫃檯指數近日皆持續創下歷史新高，日股也領先韓股創高，主軸依舊是以ＡＩ為中心，向外擴散至各次產業輪番表態。

台灣基本面底氣十足

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普接受美國媒體採訪時表示，戰爭已經結束，發文則更進一步宣布荷姆茲永久開放。從股市技術面角度來看，四月八日的長紅Ｋ棒就是決定性關鍵，扭轉了過去一個多月牛市的裹足不前，而後鯨吞蠶食收復因戰爭所導致的失土，倘若油價突破一二○美元，才會有較大機率出現變化，否則基本上目前等同於已經翻篇，多頭攻勢再起，搭配接下來的密集財報公告，將回歸基本面的趨勢展望本體。

台股表現從戰火時期就已是相對強勢表態，強大的基本面是最主要因素，根據財政部公布海關進出口統計數據，三月出口規模為八○一．八億美元、創下歷史新高，整體第一季達一九五七．四億美元、年成長五一．一％，為主要經濟體中唯一增幅超過五成的國家，不僅打破傳統的淡季慣性，甚至還優於去年第四季傳統旺季、季增四．五％，拆開來看，對美國年增九八．九％、對東協五二．三％、對歐洲六一．九％。若合併進出口數據，美國已正式超越中國與香港，成為台灣最大貿易夥伴、占總貿易比重二八．一％。

出口以資通與視聽產品為最大宗，毫無疑問受惠於ＡＩ、高效能運算及雲端服務需求大幅增加，單看三月分三九七．三億元、年增一三四．五％，占總出口約四九．五％，第一季則達八七九．五億美元、約四四．九％；第二大出口類則是電子零組件，二五二．四億美元同樣是歷史新高、年增四四％，以積體電路為最大宗，占整體出口二九．九％、年增四五．七％，而後則是機械、礦產品與化學品。

持續向上衝高的出口金額，對應整體上市櫃公司繳出史上單季最佳營收的亮眼成績單，合計十四．三六兆元、年成長二四．三％，為加權指數創高三七三四四．五點，與櫃檯指數三八五．一七點的最強後盾。目前加權指數與櫃檯指數皆是多頭型態，不僅完全扭轉均線呈多頭排列且發散，技術指標也皆屬相對強勢，成交量能明顯回溫，櫃檯指數均量直逼三○○○億元。

隨著指數不斷創高，台股整體規模持續攀升，繼一月突破三萬點陸續擠下德國與法國之後，近日合計總市值再衝破四．一四兆美元，超車英國股市，晉升為全球第六大股票市場，僅次於美國、中國、日本、印度與加拿大。根據國際貨幣基金預估，台灣經濟規模為九七七○億美元，雖遠不及英國的四．三兆美元，不過ＡＩ相關產品出口強勁成長，提升市場對台灣經濟成長的預期。

打不贏就加入

根據投信投顧公會資料顯示，二○一九年境內基金規模超越境外基金，至二六年二月已約十二．四兆元，主要來自ＥＴＦ成長驅動，整體ＥＴＦ規模超過八．一兆元，受益人數一六二三萬人，而當中台股ＥＴＦ規模四．四兆元，若加計共同基金則達到五．四兆元，受益人數一二四九萬人，較一九年底的四六萬人大幅成長超過二六倍。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2401期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【左轉完全沒在看】兩台機車直接切出去　差點撞上直行汽車

推薦閱讀

外資回補台股116億元連3買　敲進老AI股仁寶登買超王

外資回補台股116億元連3買　敲進老AI股仁寶登買超王

台股多頭攻勢強勁，類股輪動下，今（22）日盤中向3萬8千點挺進，外資買超116.09億元，連續三日買超，仁寶（2324）挾著量子電腦的題材，成為今日外資買超第一名個股，買超張數4萬9316張，聯電（2303）、鴻海（2317）分居外資買超第二、三名個股。

2026-04-22 17:47
揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

就是要檢舉房東漏稅！北區國稅局今（22）日指出，一名房客小張（化名）為了檢舉房東老陳（化名）漏報租金所得，屢挫屢戰，經過2次補件終於成功達陣，也讓國稅局提醒，想揪出房東漏報，務必掌握「檢舉3要素」。

2026-04-22 18:11
台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）年度調薪結果近日出爐，據內部員工透露，今年整體調薪幅度與往年相近，平均約落在3%至5%，不過若考績表現優異，調幅仍有機會進一步拉高，其中資深工程師若取得S+以上評等，最高調幅可達7%至9%。

2026-04-22 14:58
虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

加密貨幣全面反攻！美國總統川普表態將延長與伊朗的停火協議，市場避險情緒降溫，資金回流風險資產，帶動比特幣與主要虛擬貨幣同步走高。

2026-04-22 14:01
獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

統一投信新推季配息主動式ETF「主動統一台股升級50」（00403A）今（22）日正式開募，由於先前推出的姊妹品「主動統一台股增長」（00981A）今年以來已漲60.56%，投資人追價不及，今湧向10元發行價的00403A，協銷券商國泰證智能客服系統「阿發」承載大批投資人垂詢壓力，今日一早就出現「排隊746」、「問一次回答N次」等狀況，讓熱銷商品意外成為券商壓力測試契機。

2026-04-22 13:00
160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

資產規模4830億元、受益人數160萬名國泰永續高股息（00878）今（22）日股價震盪走高來到25.13元，漲1.62%，創下新高價位，到昨（21）日為止，其收益平準金為0.4元、資本損益平準金約9.46元，00878前一次配息為0.42元，這次是否能拉高備受期待。

2026-04-22 12:50
台新證合併後3起系統異常事件　證交所開罰131萬元

台新證合併後3起系統異常事件　證交所開罰131萬元

台新證、元富證合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括今（2026）年4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。證交所表示，對此，證交所已第一時間要求台新證儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益，已先依規定對台新證處以過怠金、違約金，合計131萬元。

2026-04-22 18:49
快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

台股罕見翻車事故！PCB飆股金居（2858）今（22）日再爆出聯邦忠孝通報2343萬7500元違約交割案，為連續2天都有投資人大筆翻車紀錄，也是今年以來上市櫃公司第5起違約交割。

2026-04-22 18:40
台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研　打造AI基礎建設

台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研　打造AI基礎建設

為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立之金融科技產業聯盟今日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型 (FinLLM)」專案啟動記者會。在金管會、數發部以及國科會等部會長官共同見證下，國內16家指標性金融機構 (中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行，按筆劃排序)及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同

2026-04-22 18:28
台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

證交所、櫃買中心今（22）日公告6檔「抓去關」新名單，處置期自明（23）日起至5月7日止，其中包括泰谷（3339）、誠美材（4960）、千附精密（6829）皆為20分鐘撮合，以處置中的誠美材刑期延長至5月7日關最久。

2026-04-22 18:27

讀者迴響

熱門新聞

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

斷言1檔ETF會比0050好！不敗教主：我也有買

金寶漲停連拉2根！黃仁勳加持「量子題材」　甩年初遭重摔陰霾

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

大樂透2.2億頭獎一注獨得！獎落新北市

13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　5／12到期

外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多 10檔一次看

快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

股市小白「無腦買0050」績效贏操盤手　全場點頭

160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

廣達「超前部署」22年收割AI戰果　700億藍圖曝光

台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

抽中現賺逾22萬！　台股本周2檔新股抽籤賺很大

中籤現賺百萬！　創新服務上櫃首日飆漲160%殺進千金股

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366