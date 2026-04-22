台股創高的三大關鍵　財報數字、出口新高、籌碼火力

不確定因素淡化，加權指數與櫃檯指數持續走在創新高的軌道上，高價股搭配各族群內的良性輪動，以及籌碼面的強大火力，台股仍是欲小不易，有花堪折直須折，操作可偏積極把握短線的搶錢行情。

文／黃俊超

自美國總統川普宣布與伊朗停火兩周起，全球主要股市迅速重返多頭軌道，美股中以費城半導體指數領先創高最為強勢，隨後S&P 500與Nasdaq指數跟上腳步，相對弱勢的道瓊指數也彈升回到所有均線之上，台股與費城半導體指數具有高度連動性，加權指數與櫃檯指數近日皆持續創下歷史新高，日股也領先韓股創高，主軸依舊是以ＡＩ為中心，向外擴散至各次產業輪番表態。

台灣基本面底氣十足

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川普接受美國媒體採訪時表示，戰爭已經結束，發文則更進一步宣布荷姆茲永久開放。從股市技術面角度來看，四月八日的長紅Ｋ棒就是決定性關鍵，扭轉了過去一個多月牛市的裹足不前，而後鯨吞蠶食收復因戰爭所導致的失土，倘若油價突破一二○美元，才會有較大機率出現變化，否則基本上目前等同於已經翻篇，多頭攻勢再起，搭配接下來的密集財報公告，將回歸基本面的趨勢展望本體。

台股表現從戰火時期就已是相對強勢表態，強大的基本面是最主要因素，根據財政部公布海關進出口統計數據，三月出口規模為八○一．八億美元、創下歷史新高，整體第一季達一九五七．四億美元、年成長五一．一％，為主要經濟體中唯一增幅超過五成的國家，不僅打破傳統的淡季慣性，甚至還優於去年第四季傳統旺季、季增四．五％，拆開來看，對美國年增九八．九％、對東協五二．三％、對歐洲六一．九％。若合併進出口數據，美國已正式超越中國與香港，成為台灣最大貿易夥伴、占總貿易比重二八．一％。

出口以資通與視聽產品為最大宗，毫無疑問受惠於ＡＩ、高效能運算及雲端服務需求大幅增加，單看三月分三九七．三億元、年增一三四．五％，占總出口約四九．五％，第一季則達八七九．五億美元、約四四．九％；第二大出口類則是電子零組件，二五二．四億美元同樣是歷史新高、年增四四％，以積體電路為最大宗，占整體出口二九．九％、年增四五．七％，而後則是機械、礦產品與化學品。

持續向上衝高的出口金額，對應整體上市櫃公司繳出史上單季最佳營收的亮眼成績單，合計十四．三六兆元、年成長二四．三％，為加權指數創高三七三四四．五點，與櫃檯指數三八五．一七點的最強後盾。目前加權指數與櫃檯指數皆是多頭型態，不僅完全扭轉均線呈多頭排列且發散，技術指標也皆屬相對強勢，成交量能明顯回溫，櫃檯指數均量直逼三○○○億元。

隨著指數不斷創高，台股整體規模持續攀升，繼一月突破三萬點陸續擠下德國與法國之後，近日合計總市值再衝破四．一四兆美元，超車英國股市，晉升為全球第六大股票市場，僅次於美國、中國、日本、印度與加拿大。根據國際貨幣基金預估，台灣經濟規模為九七七○億美元，雖遠不及英國的四．三兆美元，不過ＡＩ相關產品出口強勁成長，提升市場對台灣經濟成長的預期。

打不贏就加入

根據投信投顧公會資料顯示，二○一九年境內基金規模超越境外基金，至二六年二月已約十二．四兆元，主要來自ＥＴＦ成長驅動，整體ＥＴＦ規模超過八．一兆元，受益人數一六二三萬人，而當中台股ＥＴＦ規模四．四兆元，若加計共同基金則達到五．四兆元，受益人數一二四九萬人，較一九年底的四六萬人大幅成長超過二六倍。（全文未完）

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