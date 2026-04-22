虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

加密貨幣全面反攻！美國總統川普表態將延長與伊朗的停火協議，市場避險情緒降溫，資金回流風險資產，帶動比特幣與主要虛擬貨幣同步走高。

根據《彭博社》報導，比特幣今（22）日下午1點為止一度上漲2.7%，衝上約7萬7500美元，接續上周五觸及7萬8344美元、近2個月高點的氣勢。以太幣同步勁揚，漲幅最高2.8%，市場氣氛明顯轉熱。

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法人指出，比特幣短線走勢仍受國際局勢與總體經濟影響，在缺乏新催化題材下，市場普遍將7萬2000美元視為重要支撐區，而7萬9000美元附近則可能出現賣壓與獲利了結。

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同步觀察傳統市場，標普500期貨上漲逾0.5%，顯示資金偏好風險資產；布蘭特原油則小幅回落，在每桶98美元附近震盪。

值得注意的是，比特幣在近期中東局勢動盪中表現相對抗跌。自2月27日以來，黃金價格下跌約10%，比特幣反而上漲逾15%，展現不同於傳統避險資產的走勢。

市場分析認為，加密貨幣近期維持偏多格局，對利空反應有限，反而容易隨利多消息上攻，目前7萬5000美元已逐漸形成支撐，一旦突破8萬美元整數關卡，後市仍有續漲空間。

回顧近月走勢，自2月底衝突爆發以來，比特幣多在6萬5000至7萬5000美元區間整理，暫時擺脫先前重挫陰霾。此前自去年10月約12萬6000美元高點回落，最大跌幅約達40%。

另一方面，資金也開始回流比特幣ETF。美國13檔現貨比特幣ETF本週已吸引超過2.5億美元淨流入，上週更湧入近10億美元資金，顯示市場信心逐步回穩。