CloudMile萬里雲大秀技術　獲Google Cloud Next四大最佳夥伴獎

▲CloudMile萬里雲獲Google Cloud Next四大最佳夥伴獎。（圖／萬里雲提供）

記者高兆麟／台北報導

CloudMile 萬里雲今年初剛以 AI Agent 平台「NewsSpark」奪下 Google Cloud Agent Build Challenge 大中華區冠軍，此次更於 Next 2026 頒獎典禮中，一舉橫掃四項年度合作夥伴大獎，創下里程碑。CloudMile 萬里雲不僅在大中華地區與東南亞地區雙雙榮獲年度最佳合作夥伴，展現其跨區域、跨法規與多語系環境下的卓越交付能力；在專業技術領域，更勇奪亞太區資料庫與基礎建設兩項專項大獎，成為企業處理核心業務數據與 IT 架構優化的首選夥伴。

在基礎建設現代化領域，CloudMile 萬里雲於亞太區展現深厚的技術影響力，成功協助印尼金融科技龍頭 YAP 完成逾 300 台伺服器的大規模搬遷。透過建置企業級雲端基礎架構環」與災難恢復機制，CloudMile 萬里雲為 HINO 等跨國企業打造安全穩固的生產環境，實現從傳統架構向雲端原生的關鍵轉型。

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針對受高度監管的金融產業，CloudMile 展現了卓越的合規與技術實力。除了協助富邦金控整合集團架構並優化治理外，更為台新銀行、玉山銀行導入 GCVE 與全台首創的「金融數據潔淨室」（Financial Clean Room）技術。該架構以 Cloud Storage 與 BigQuery 為數據核心，輔以 Dataplex 強化數據治理，使分析師能在「零信任」環境下，運用 Vertex AI與 Gemini 的 AI/ML 模型，將被動分析升級為「主動式詐欺預測」。

此外，CloudMile 萬里雲持續為多家頂尖金控提供 Apigee 及 Anthos 的專業維運支援。在數據遷移實績上，則助攻 DynaScan 實現 UAT 與生產環境（PROD）的無縫遷雲，利用 Striim 等工具處理 TB 級 PostgreSQL 與 MySQL 遷移，達成「零停機切換」，完美保障業務連續性。

透過強化平台穩定性與資安防禦，CloudMile 萬里雲不僅協助金融客戶順利通過合規檢查，更成為企業推動關鍵任務負載（Mission-critical workloads）現代化的首選推手。作為亞洲領先的 AI 與雲端服務商，CloudMile 萬里雲至今已服務全球超過 1200 家大型企業。

「Google Cloud 年度合作夥伴獎」評選標準極為嚴苛，獲獎者必須在技術落地實踐、營收成長及客戶服務體驗上達到最高標，是Google Cloud 生態系中的至高榮譽。

「Google Cloud 合作夥伴獎旨在表彰合作夥伴為客戶帶來的策略性創新與可量化價值。」Google Cloud 全球合作夥伴生態系與通路總裁 Kevin Ichhpurani 表示。「我們很榮幸宣布 CloudMile 榮獲 2026 年 Google Cloud 合作夥伴獎，彰顯其過去一年持續協助客戶實現成功的關鍵貢獻。」

CloudMile 萬里雲始終堅持技術領先，已取得「雙政府 AI 認證」，獲選為新加坡「企業算力計畫」（ECI）顧問夥伴及臺灣數位發展部 AI 能量登錄認可機構。公司版圖現已擴及星、馬、菲、印等地，兩年前於馬來西亞成立的 AI 技術展示中心（Centre of Excellence）更持續發揮影響力，協同 Google Cloud 發展「GO-CLOUD 人才計劃」，預計今年將造福超過 30 萬名技術人才。

CloudMile 萬里雲創辦人暨董事長劉永信（Spencer Liu）對此殊榮表達由衷的感謝，他表示，「橫掃四項大獎是對 CloudMile 萬里雲團隊技術實力與服務熱忱的最大肯定。從年初奪下 AI Agent 冠軍到如今獲得亞太區四大獎項，我們證明了 CloudMile 不僅能掌握生成式 AI 的前沿技術，更能落實複雜的雲端基礎建設工程。這份榮耀屬於我們在亞太各地的團隊，以及給予我們高度信任的 1200 多家企業客戶。在 AI 驅動的新紀元，我們將持續以信賴為基石，深耕在地人才培育，協助客戶從數據中挖掘價值，引領亞洲企業在數位經濟中保持絕對競爭力。」

展望未來，CloudMile 萬里雲將秉持新創敏捷的初衷，以領先的技術團隊提供顧問、託管、資安、數據及 AI 等全方位服務，攜手企業邁向更智能、更美好的數位未來。

