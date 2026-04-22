HTC攜手KDDI、au　AI智慧眼鏡正式進軍日本

▲HTC資深副總裁黃昭穎（左三）與 KDDI 代表。（圖／HTC提供）

記者高兆麟／台北報導

HTC（宏達電，2498）持續拓展 AI 智慧眼鏡全球市場版圖，今（22）日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 正式於日本市場開展，自即日起透過 VIVE 官網 以及 au Online Shop 於日本開放預購，並將於 4 月 24 日起正式開賣。透過 VIVE 官網、KDDI 與沖繩セルラー直營門市、au Style 指定門市、au Online Shop，以及Yamada Denki（山田電機）等通路展開銷售與展示體驗，進一步擴大 HTC 在日本 AI 穿戴市場的布局。



KDDI 自今日下午 1 時起於 au Online Shop 開放預購，首波預購將先提供太陽眼鏡鏡片款；相關展示體驗則將自上市日起陸續於指定門市展開，實際販售與展示狀況依各通路門市公告為準。



HTC 資深副總裁黃昭穎表示：「VIVE Eagle 正式進軍日本市場，象徵 HTC 持續開展 AI 智慧眼鏡全球布局的重要里程碑。此次與 KDDI 合作，將有助擴大產品在日本市場的通路覆蓋與體驗，進一步加速 AI 智慧眼鏡融入日常生活應用。」

除市場拓展有更進一步的進展外，VIVE Eagle 在設計表現上亦獲國際肯定。VIVE Eagle 產品與包裝設計雙雙榮獲「Red Dot Award: Product Design 2026」（紅點設計大獎），展現 HTC 在智慧穿戴產品設計、使用體驗與整體包裝規劃上的整合實力。VIVE Eagle 以輕量化、日常配戴舒適性與簡潔外觀設計獲得評審青睞；包裝則以簡約且兼顧環境友善的設計思維，進一步呈現產品設計價值。



HTC 近年持續推進 AI 智慧眼鏡在不同市場的布局，從產品研發、軟硬體整合，到通路合作與在地體驗拓展，逐步強化 VIVE Eagle 作為新世代 AI 穿戴裝置的市場定位。隨著日本市場正式開賣，HTC 也將進一步擴大 VIVE Eagle 於亞洲市場的布局深度，加速 AI 智慧眼鏡在日常生活中的普及應用。



VIVE Eagle 為 HTC 推出的 AI 智慧眼鏡，支援以語音與影像資訊進行免手持操作，可應用於資訊查詢、通話、拍攝與即拍即譯等多元日常情境，讓 AI 自然地融入日常生活。VIVE Eagle 支援 Google Gemini，並採用約 49 公克的輕量化設計，兼顧日常配戴的舒適性與便利性；同時導入拍攝提示燈號與取下眼鏡即自動停止拍攝等隱私設計，進一步強化日常使用的安心感。