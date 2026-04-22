台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）年度調薪結果近日出爐，據內部員工透露，今年整體調薪幅度與往年相近，平均約落在3%至5%，不過若考績表現優異，調幅仍有機會進一步拉高，其中資深工程師若取得S+以上評等，最高調幅可達7%至9%。

在調薪之外，台積電今年2月董事會已通過2025年度員工分紅方案，總額約新台幣2061億元，若以當時約7.8萬名員工估算，平均每人可領取約264.28萬元，較前一年度再創新高，顯示公司獲利成長持續回饋員工。

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根據內部制度，台積電考績分為O（傑出）、S（達標）、I（需改善）與U（未達標）四級，其中S為多數員工水準。以工程師為例，年資較淺者若取得S等級，調薪幅度約可達5%，若為S+則上看7%；至於33至34級以上資深工程師，若取得S+以上評等，調幅可進一步提高至7%至9%。

此外，根據公開資訊觀測站資料，台積電2025年員工平均薪資為409.3萬元，年增幅達22.95%；若加計福利費用，平均每人達442.5萬元，持續位居產業高檔水準。

在人力布局方面，台積電預計2026年將於台灣招募約8000名新進員工，涵蓋工程師與技術人員等職缺，工作地點遍及全台主要廠區。據了解，碩士畢業新進工程師整體年薪平均可達220萬元。