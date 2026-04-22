斷言「這檔ETF」會比0050好！不敗教主吐3原因：我自己也有買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「不敗教主」陳重銘近日談到ETF話題時，直接把話說白，斷言009816長期表現會優於0050，還強調「我自己也有買009816！」他提到，009816才剛上市時，因為不配息、經理費僅0.07%，一度掀起投資人搶買，但也有人拿2月費用率大作文章，質疑009816輸給0050。不過他認為，這種說法根本是忽略新基金建倉成本，還直言「一個月就被打臉了，好疼啊！」

陳重銘在貼文中先是開酸，009816剛上市要建立部位，買進股票本來就會產生手續費，「這是常識！連這個也可以做文章？」他接著點出，看看3月的費用率，009816「只有0050的一半」，反問先前批評的人「你們怎麼不出來靠邀0050？怎麼都躲起來了？」

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至於為何敢「鐵口直斷」009816會贏過0050，陳重銘也列出3個理由。第一，0050把6成多權重壓在台積電，其他成分股「沒有表現的空間」；反觀009816，台積電比重約4成多，相較之下多出來的20%權重，可以分散到其他好公司身上，有機會拉抬整體報酬率。

第二，他認為009816經理費比0050更低，長期投資自然更有優勢；第三，009816不配息，在上升趨勢中更能發揮複利效果。他也補充，台積電去年的報酬率在台股中只排200多名，「幹嘛放那麼多權重？」最後再度重申，「基於上述的3個理由，我斷定009816長期表現會勝過0050！」