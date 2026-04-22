ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

想在台北市置產嗎？永慶房屋：逾5成總價超過2千萬元

想在台北市置產嗎？永慶房屋：逾5成總價超過2千萬元（圖／永慶房產集團提供）

▲雙北地區近五年小宅化明顯，2025年雙北住宅坪數中位數已不到32坪，房價卻持續攀高。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

近五年來，雙北市購屋總價已明顯被推升，但實際購買的坪數卻呈現縮水現象。永慶房產集團盤點雙北市這五年間，成屋總價與坪數中位數的變化，發現雙北市的總價中位數明顯攀升，台北市更已突破2千萬元大關，但民眾購屋的居住空間卻有明顯減少趨勢。

2025年台北市總價中位數躍過2千萬元門檻　居住空間卻明顯縮水！
首先觀察台北市數據，台北市總價中位數已從2020年的1,917萬元躍升至2025年的2,138萬元，五年間上漲11.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，2020-2023年全台房價快速上漲，使台北市房價也跟著被推升。儘管2024年下半年開始受房貸緊縮及第七波信用管制的衝擊，房價有小幅修正，但觀察這五年間的變化，總價中位數仍被墊高超過一成。

然而，總價上升的同時，台北市購買坪數中位數在這五年間卻縮減逾一成。陳金萍說明，購屋族因預算有限，在房屋單價攀升下，逐步轉向購買坪數較小的產品。另一方面，台北市除地價與營建成本持續上漲外，又因土地供給稀缺、都更整合不易有關，使建商所推新案多以小坪數、高單價產品為主流。

台北外溢效應+自住需求強勁！ 新北5年間總價中位數上漲逾25%
相較台北市，新北市近五年房價漲勢更為顯著，總價中位數增幅達26%。陳金萍分析， 台北市高房價所帶來的外溢效應持續發酵，不少購屋族轉往新北市尋求相對可負擔的選擇，加上新北市自住人口眾多，區域建設也逐步到位，剛性需求強勁，帶動新北市房價亦快速高漲。

至於新北市的坪數中位數，五年間共減少8.6%，減幅僅略低於台北市。陳金萍指出，新北市的購屋族同樣出現以縮小居住空間來換取進場機會，這也可以從重劃區與捷運沿線所推的新案看出，普遍多朝中小坪數規劃設計，控制房屋總價，以利民眾進場，因此也讓「小宅化」趨勢更加明顯，惟幅度尚未如台北市劇烈。

陳金萍總結，從長遠來看，隨著台灣經濟穩健發展及通膨持續，雙北地區房價大機率將持續上升。加上雙北地區可開發腹地逐漸用盡，以及都更與危老改建推動不易，建商難以發起大基地的建案開發，且建商若要維持新推案的總價不致於超出民眾可負擔範圍太多，勢必需要縮減房屋面積。因此，消費者若希望購買價格相對實惠且坪數較大的住宅，建議可轉向中古屋市場尋找相對合適的物件。

想在台北市置產嗎？永慶房屋：逾5成總價超過2千萬元（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【被酒醉爸纏住】原本很熱情的歐告直接「保持安全距離」XD

推薦閱讀

外資回補台股116億元連3買　敲進老AI股仁寶登買超王

外資回補台股116億元連3買　敲進老AI股仁寶登買超王

台股多頭攻勢強勁，類股輪動下，今（22）日盤中向3萬8千點挺進，外資買超116.09億元，連續三日買超，仁寶（2324）挾著量子電腦的題材，成為今日外資買超第一名個股，買超張數4萬9316張，聯電（2303）、鴻海（2317）分居外資買超第二、三名個股。

2026-04-22 17:47
揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

就是要檢舉房東漏稅！北區國稅局今（22）日指出，一名房客小張（化名）為了檢舉房東老陳（化名）漏報租金所得，屢挫屢戰，經過2次補件終於成功達陣，也讓國稅局提醒，想揪出房東漏報，務必掌握「檢舉3要素」。

2026-04-22 18:11
台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）年度調薪結果近日出爐，據內部員工透露，今年整體調薪幅度與往年相近，平均約落在3%至5%，不過若考績表現優異，調幅仍有機會進一步拉高，其中資深工程師若取得S+以上評等，最高調幅可達7%至9%。

2026-04-22 14:58
虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」　比特幣回血、以太幣飆近3%

加密貨幣全面反攻！美國總統川普表態將延長與伊朗的停火協議，市場避險情緒降溫，資金回流風險資產，帶動比特幣與主要虛擬貨幣同步走高。

2026-04-22 14:01
獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

統一投信新推季配息主動式ETF「主動統一台股升級50」（00403A）今（22）日正式開募，由於先前推出的姊妹品「主動統一台股增長」（00981A）今年以來已漲60.56%，投資人追價不及，今湧向10元發行價的00403A，協銷券商國泰證智能客服系統「阿發」承載大批投資人垂詢壓力，今日一早就出現「排隊746」、「問一次回答N次」等狀況，讓熱銷商品意外成為券商壓力測試契機。

2026-04-22 13:00
160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

資產規模4830億元、受益人數160萬名國泰永續高股息（00878）今（22）日股價震盪走高來到25.13元，漲1.62%，創下新高價位，到昨（21）日為止，其收益平準金為0.4元、資本損益平準金約9.46元，00878前一次配息為0.42元，這次是否能拉高備受期待。

2026-04-22 12:50
台新證合併後3起系統異常事件　證交所開罰131萬元

台新證合併後3起系統異常事件　證交所開罰131萬元

台新證、元富證合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括今（2026）年4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。證交所表示，對此，證交所已第一時間要求台新證儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益，已先依規定對台新證處以過怠金、違約金，合計131萬元。

2026-04-22 18:49
快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

台股罕見翻車事故！PCB飆股金居（2858）今（22）日再爆出聯邦忠孝通報2343萬7500元違約交割案，為連續2天都有投資人大筆翻車紀錄，也是今年以來上市櫃公司第5起違約交割。

2026-04-22 18:40
台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研　打造AI基礎建設

台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研　打造AI基礎建設

為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立之金融科技產業聯盟今日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型 (FinLLM)」專案啟動記者會。在金管會、數發部以及國科會等部會長官共同見證下，國內16家指標性金融機構 (中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行，按筆劃排序)及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同

2026-04-22 18:28
台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

證交所、櫃買中心今（22）日公告6檔「抓去關」新名單，處置期自明（23）日起至5月7日止，其中包括泰谷（3339）、誠美材（4960）、千附精密（6829）皆為20分鐘撮合，以處置中的誠美材刑期延長至5月7日關最久。

2026-04-22 18:27

讀者迴響

熱門新聞

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

AI伺服器代工王！　知情人士：「肉鬆店」明年會翻倍

快訊／台股韭菜翻車！飆股金居爆1.11億違約交割　今年最大筆

斷言1檔ETF會比0050好！不敗教主：我也有買

金寶漲停連拉2根！黃仁勳加持「量子題材」　甩年初遭重摔陰霾

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

大樂透2.2億頭獎一注獨得！獎落新北市

13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　5／12到期

外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多 10檔一次看

快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

股市小白「無腦買0050」績效贏操盤手　全場點頭

160萬股民注意！00878股價刷新高　5月配息有望調高

廣達「超前部署」22年收割AI戰果　700億藍圖曝光

台股創新高！漲256點衝37861　台積電翻紅漲10元至2060

抽中現賺逾22萬！　台股本周2檔新股抽籤賺很大

中籤現賺百萬！　創新服務上櫃首日飆漲160%殺進千金股

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9%　平均調幅3～5%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366