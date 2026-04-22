永慶房屋深耕社區防災　連5年獲新北市政府表揚

▲永慶房屋積極投入社區防災，連5年受新北市政府消防局肯定，由新北市市長侯友宜(左)親自頒獎，永慶房屋楊哲彥協理(右)代表受獎。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

新北市政府致力深耕防災教育，積極串聯企業與民間力量提升在地防災量能，今年加入企業防災夥伴正式突破600家大關。永慶房屋自2021年起積極響應新北市消防局企業防災政策，五年來參與超過150場社區防災活動，卓越表現深受肯定。在4/09防災績優企業表揚大會，新北市市長侯友宜親自頒發感謝狀，感謝永慶房屋長期深入鄰里落實防災理念。

永慶強化地方防災量能 響應逾150場防災演練

為強化民眾對災害特徵的認知與應變能力，新北市各地里長、社區積極攜手消防局，推動各項防災講座與實地演練。永慶房屋作為「社區好鄰居」這5年來響應超過150場社區防災活動，透過實際參與，成為支援社區的重要力量。今年3月，永慶房屋更受邀於「新北市企業防災推動說明會」擔任企業代表，分享門市第一線參與防災推動的實務經驗。

在推動社區防災上，永慶房屋長期投入每一場防災講座與模擬演習，提供物資與人力支援，成為社區防災活動中穩定運作的重要後盾。同時，永慶經紀人員與服務專員也持續強化自身防災能力，與專業消防人員學習滅火器操作、CPR與AED等實務技能，提升第一時間的應變能力。

▲永慶房屋自2021年起積極響應新北市消防局企業防災政策，五年來參與超過150場社區防災活動。

▲永慶人員參與防災講習，強化自身防災應變能力，成為社區防災中重要的後盾。

此外，跟著里長走訪鄰里內的防空避難設施，熟悉避難地點與動線規劃，確保在災害發生時能迅速引導民眾安全避難，進一步提升社區整體防災韌性。不僅如此，在元宵節、母親節、中秋節等重要節慶活動中，當里長結合消防單位進行防災宣導時，永慶房屋也現場響應，透過與民眾互動方式，讓民眾在享受節慶活動時，也加深對防災知識的認識，提升日常防災意識。

永慶房屋楊哲彥協理表示，企業參與防災不僅是善盡社會責任，更是守護社區安全的重要一環。永慶房屋除了提供專業的購售屋服務外，也長期關注在地安全需求。因此，當各單位舉辦防災活動時，永慶總會在第一時間響應，並投入物資與設備支援，成為社區可靠的後盾。未來，永慶將持續參與防災演練與宣導，不僅讓同仁持續提升應變能力，更將防災意識轉化為守護鄰里的實踐力。