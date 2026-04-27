王道銀行蟬聯CDP氣候變遷評鑑A級！再入選標普全球永續年鑑　晉升全球銀行業前5%

▲王道銀行再度榮獲碳揭露計畫CDP評鑑最高等級A級，圖右為王道銀行永續長張倫瑋副總經理。（圖／王道銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

王道銀行（O-Bank）深耕永續經營再獲國際肯定，不僅在國際碳揭露計畫（CDP）2025年「氣候變遷」評比中，蟬聯最高等級A級，也同步入選標普全球（S&P Global）2026永續年鑑，並晉升全球銀行業前5%，展現永續治理與氣候行動成果持續精進。

王道銀行企業永續暨溝通處處長張倫瑋表示，將持續結合金融本業與永續策略，打造與客戶共贏、與環境共生、與社會共好的長期價值。王道銀行近年積極強化氣候治理與減碳行動，自2023年起參與CDP評比，已連續三年獲得領導等級，且連兩年拿下最高A級評價。

CDP為全球最具指標性的碳揭露平台之一，其評級結果更是國際投資與採購決策的重要依據。王道銀行在氣候風險管理、減碳策略與執行力上的表現，顯示已與國際標準接軌。

在永續整體表現方面，王道銀行亦再度入選標普全球2026永續年鑑。標普全球今年自超過9,200家企業中遴選出848家企業入榜，王道銀行不僅連續三年入選，排名更由去年的全球銀行業入選企業前10%進一步提升至前5%，成長動能顯著。

王道銀行指出，除推動自身低碳營運外，也積極發揮金融中介角色，將ESG風險全面納入授信與投資審查流程，引導資金流向具永續價值的產業。同時依循PCAF準則盤點投融資碳排放，訂定減碳目標，並透過永續連結授信與議合機制，帶動企業客戶落實減碳。

此外，王道銀行亦建立內部碳定價制度，將碳排納入業務決策，逐步提升綠色金融占比；在零售金融領域，則推出消費碳排放明細功能與低碳生活卡、交通減碳明細與交通減碳卡，讓民眾在日常消費中也能參與減碳行動。

