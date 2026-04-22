聯邦MaiCoin聯名卡上市　日常消費自由換比特幣、最高回饋4.5％

▲聯邦銀行攜手MaiCoin數位資產買賣平台在今(22)日舉辦「聯邦MaiCoin聯名卡 上市記者會」，(圖左至右)聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容、Visa台灣區總經理黃慧琴、聯邦銀行副總經理盧文娟、聯邦銀行總經理許維文、MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉、MaiCoin集團總經理陳明惠、一卡通總經理鄭鎧尹、MaiCoin集團公關暨行銷資深經理翁子涵，共同宣布新卡上市。（圖／聯邦銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

鎖定虛擬資產未來趨勢，聯邦銀（2838）成為首家正式開辦虛擬資產保管試辦業務的銀行，今（22）日宣布與國內交易量最大的數位資產交易平台MaiCoin集團合作，共同發行「聯邦MaiCoin聯名卡」，聯邦銀總經理許維文表示，這張信卡可以將日常消費金額可兌換比特幣、穩定幣或乙太幣等加密貨幣，預估該聯名卡上市3～6個月內發卡目標為2萬張。

聯邦銀行總經理許維文表示，面對金融科技與數位資產快速發展，聯邦銀行在穩健中求創新，雙方過去在虛擬資產保管及紅利點數兌換加密貨幣序號已建立深厚合作基礎，這次攜手推出全新型態的「聯邦MaiCoin聯名卡」，主打「自己選、自由換」，讓每一筆日常消費都能轉換成為專屬個人的數位資產。透過這次跨界合作象徵彼此關係再度深化，更展現聯邦銀行積極拓展數位資產生態圈的決心。

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聯邦MaiCoin聯名係以「日常消費—自由轉換加密貨幣」的概念，讓卡友的日常消費，都能累積並自由兌換加密貨幣序號；聯邦銀針對聯名卡打造新的「U幣」機制，「U幣」與聯邦銀行英文縮寫「UB」相同諧音，且幣圈習慣以「U」代稱穩定幣。

透由聯名卡於國內外消費累積「U幣」，上市推出最高4.5%U幣回饋，每1個U幣可兌換等值1元的比特幣、以太幣、泰達幣、USD Coin及MAX Token等多種加密貨幣序號，持卡人可依需求靈活兌換，使消費不僅是消費，而是讓消費也能累積數位資產。

因應該聯名卡上市，聯邦銀行推出多項優惠活動，上市首三個月首次申辦並成功核卡者，核卡次月自動升級至進階等級，最高享2.5%U幣回饋；若於期間內透過指定連結註冊MaiCoin會員成功，可獲等值新臺幣200元的虛擬貨幣MAX Token，前1000名成功註冊者再加碼50元的MAX Token。另提供新戶首刷禮，於核卡後30日內達消費門檻，即可獲得等值300元的MAX Token序號，新戶總計可享最高價值550元的MAX Token。

聯邦MaiCoin聯名卡除刷卡回饋外，也支援一卡通電子票證功能，搭配指定活動最高可享20%回饋；同時提供持卡人專屬信貸方案，最高貸款額度達400萬元，採隨借隨還、不綁約方式，提供給持卡人最即時的資金需求，聯邦MaiCoin聯名卡為傳統金融與數位資產應用整合的重要里程碑，未來將持續透過金融科技與跨界合作，為客戶提供多元、便利且具前瞻性的金融服務體驗。

