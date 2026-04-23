獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

▲郵局ATM示意照。（圖／記者李姿慧攝）

記者陳瑩欣／台北報導

透過自動櫃員機（ATM）領錢，也要有被前人「無意間炫富」的心理準備！一位L小姐（化名）透露，昨（22）日下午到郵局ATM排隊錢錢，前面一位穿著樸素POLO衫的阿伯正常操作不到5分鐘即迅速離開，她接續使用時前人餘額畫面未清，竟見到「一排數字沒消」由於過去曾有財會訓練，短短幾秒讓她看出樸素阿伯的餘額高達1400多萬元，原地震驚不已。

L小姐表示，樸素阿伯離開後沒多久，她趕著領錢，自己先深吸一口氣感嘆「真有錢」，隨即按掉餘額暫留畫面，為了保護個資，她自己都會確認ATM不再顯示帳戶餘額之後才會離開現場。

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據金管會最新統計，至2月底為止全台ATM裝設台數達3萬3457台，但各家金融機構ATM服務功能仍有差異化，以裝機台數高達7816台的中信銀為例，若用戶選擇了不顯示餘額，銀行仍可透過LINE、銀行App等管道通知ATM提領情形。

理專指出，一般ATM提領流程是先取回金融卡、現金，再確認是否列印明細或顯示於機台畫面上，若選擇後者，各家金融機構設定留存時間約15秒至2分鐘不等，過去也曾有民眾怕個資外洩選擇將餘額列印在明細表上看個仔細，結果看完又把明細表扔在ATM機台附近後離開，其他人撿到後驚見活存餘額超過4千多萬的案例。金融業者也幽默力勸存戶要懂得保護好自己的資料，以免自曝身家又打擊無辜路人。