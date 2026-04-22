外資回補台股116億元連3買 敲進老AI股仁寶登買超王

台股多頭攻勢強勁，類股輪動下，今（22）日盤中向3萬8千點挺進，外資買超116.09億元，連續三日買超，仁寶（2324）挾著量子電腦的題材，成為今日外資買超第一名個股，買超張數4萬9316張，聯電（2303）、鴻海（2317）分居外資買超第二、三名個股。

揪漏稅成功！房客2度補件翻盤 國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

就是要檢舉房東漏稅！北區國稅局今（22）日指出，一名房客小張（化名）為了檢舉房東老陳（化名）漏報租金所得，屢挫屢戰，經過2次補件終於成功達陣，也讓國稅局提醒，想揪出房東漏報，務必掌握「檢舉3要素」。

台積電年度大調薪！資深績優工程師爆加9% 平均調幅3～5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）年度調薪結果近日出爐，據內部員工透露，今年整體調薪幅度與往年相近，平均約落在3%至5%，不過若考績表現優異，調幅仍有機會進一步拉高，其中資深工程師若取得S+以上評等，最高調幅可達7%至9%。

虛幣圈開趴！川普喊「延長停火」 比特幣回血、以太幣飆近3%

加密貨幣全面反攻！美國總統川普表態將延長與伊朗的停火協議，市場避險情緒降溫，資金回流風險資產，帶動比特幣與主要虛擬貨幣同步走高。

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！ 國泰證「阿發」詢問爆棚

統一投信新推季配息主動式ETF「主動統一台股升級50」（00403A）今（22）日正式開募，由於先前推出的姊妹品「主動統一台股增長」（00981A）今年以來已漲60.56%，投資人追價不及，今湧向10元發行價的00403A，協銷券商國泰證智能客服系統「阿發」承載大批投資人垂詢壓力，今日一早就出現「排隊746」、「問一次回答N次」等狀況，讓熱銷商品意外成為券商壓力測試契機。

160萬股民注意！00878股價刷新高 5月配息有望調高

資產規模4830億元、受益人數160萬名國泰永續高股息（00878）今（22）日股價震盪走高來到25.13元，漲1.62%，創下新高價位，到昨（21）日為止，其收益平準金為0.4元、資本損益平準金約9.46元，00878前一次配息為0.42元，這次是否能拉高備受期待。

台新證合併後3起系統異常事件 證交所開罰131萬元

台新證、元富證合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括今（2026）年4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。證交所表示，對此，證交所已第一時間要求台新證儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益，已先依規定對台新證處以過怠金、違約金，合計131萬元。

快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車 新爆2344萬違約交割

台股罕見翻車事故！PCB飆股金居（2858）今（22）日再爆出聯邦忠孝通報2343萬7500元違約交割案，為連續2天都有投資人大筆翻車紀錄，也是今年以來上市櫃公司第5起違約交割。

台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研 打造AI基礎建設

為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立之金融科技產業聯盟今日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型 (FinLLM)」專案啟動記者會。在金管會、數發部以及國科會等部會長官共同見證下，國內16家指標性金融機構 (中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行，按筆劃排序)及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同

台股6檔飆股列「抓去關」新名單 明起處置到5／7

證交所、櫃買中心今（22）日公告6檔「抓去關」新名單，處置期自明（23）日起至5月7日止，其中包括泰谷（3339）、誠美材（4960）、千附精密（6829）皆為20分鐘撮合，以處置中的誠美材刑期延長至5月7日關最久。