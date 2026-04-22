外資回補台股116億元連3買　敲進老AI股仁寶登買超王

▲外資今買超仁寶4.9萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台股多頭攻勢強勁，類股輪動下，今（22）日盤中向3萬8千點挺進，外資買超116.09億元，連續三日買超，仁寶（2324）挾著量子電腦的題材，成為今日外資買超第一名個股，買超張數4萬9316張，聯電（2303）、鴻海（2317）分居外資買超第二、三名個股。
隨著市場預期戰事趨緩、油價回落，美國下半年可望降息，聯發科（2454）連續兩天漲停，成為多頭種子部隊，今日台股盤中再創38096點新高，終場上漲273.36點或是漲幅0.73%，以37878.47點作收，成交量達9476.4億元。
根據證交所統計資料顯示，三大法人今日合計買超160.04億元，其中外資買超116.09億元，累計連三日買超；投信買超36.57億元；自營商由賣轉買，今日買超7.38億元，自行買賣部分買超13.28億元，避險方面賣超5.9億元。
外資今日買超前十大個股、張數， 分別仁寶4萬9316張、聯電4萬7823張、鴻海4萬63張、台新新光金（2887）2萬2867張、玉山金（2884）2萬420張、光寶科（2301）1萬5069張、南亞（1303）1萬4199張、英業達（2356）1萬2099張、富邦金（2881）1萬1642張、華南金（2880）1萬1453張。
外資今日賣超前十大個股、張數，分別為台玻（1802）4萬9974張、新纖（1409）1萬8262張、寶成（9904）1萬6768張、正新（2105）1萬5125張、燿華（2367）1萬1065張、旺宏（2337）9546張、台中銀（2812）9325張、強茂（2481）8700張、長榮航（2618）8169張、中鋼（2002）7575張。
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