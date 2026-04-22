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揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

▲看屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

▲看屋示意照，非指房東房客當事人。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

就是要檢舉房東漏稅！北區國稅局今（22）日指出，一名房客小張（化名）為了檢舉房東老陳（化名）漏報租金所得，屢挫屢戰，經過2次補件終於成功達陣，也讓國稅局提醒，想揪出房東漏報，務必掌握「檢舉3要素」。

國稅局說明，小張最初提出檢舉時，僅附上房屋門牌照片與租屋網站截圖，因缺乏實際租金支付證明，案件一度遭要求限期補件，否則將結案不查。

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不過，小張並未放棄，隨後補齊租賃契約影本，後來又再補件提供每月固定轉帳的銀行紀錄，成功補足關鍵證據，最終讓案件成立。經查核後，確認老陳確實漏報租賃所得，除需補繳稅款外，也被依法裁處罰鍰。

國稅局指出，依規定，若民眾僅憑網路資訊或其他公開資料檢舉，因缺乏具體事證，將通知限期補正，若未補件就會直接結案。因此，檢舉能否成功，關鍵就在證據是否完整。

稅務人員表示，所謂的「檢舉3要素」包括：1、檢舉人之姓名及地址；2、被檢舉人（房東）之姓名及地址。3、具體違章事證，小張一開始具體違章事證不足，檢舉失敗。

為了避免房客檢舉時「繞路」，國稅局特別說明，具體違章事證包含租賃契約書影本（寫明房屋座落地址、租賃期間、每月租金）、給付租金之證明（如匯款單、銀行轉帳紀錄或現金簽收紀錄）等。

國稅局提醒，檢舉逃漏稅務必要有憑有據，同時也呼籲房東如有租金收入應誠實申報。若在未被檢舉或查核前主動補報並補繳稅款及利息，仍可依規定免罰。民眾如有疑問，可撥打0800-000321洽詢。

關鍵字： 房東漏稅租金申報國稅局檢舉方法租賃契約

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