台灣首個金融大語言模型啟動！16家金融機構攜手產官學研　打造AI基礎建設

▲金融大語言模型專案啟動合影，出席貴賓包括金管會主委彭金隆（前排右4）、數位發展部部長林宜敬（前排左4）、國科會科技辦公室執行秘書張振豪（前排左3）、金融總會理事長董瑞斌（前排右3），以及召集機構代表中國信託銀行董事長陳佳文（前排右2）。（圖／中國信託提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立之金融科技產業聯盟今日於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型 (FinLLM)」專案啟動記者會。在金管會、數發部以及國科會等部會長官共同見證下，國內16家指標性金融機構 (中國信託金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行，按筆劃排序)及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同參與，打造｢在地化最懂台灣金融｣的大語言模型。





▲金管會彭金隆主委致詞。（圖／中國信託提供）

隨著生成式AI浪潮席捲全球，通用大語言模型在處理專業金融領域時，常面臨不夠在地化、且難以對接國內金融業務知識與規範等痛點。為此，聯盟交由中國信託金控擔任專案召集人，發起金融大語言模型專案，目前已列入國家級AI新十大建設的行動方案之一，亦基於數發部的主權AI語料庫，同時攜手金融研訓院、資策會、政大金融科技研究中心與亞太智能機器等合作夥伴，打通合法資料授權、模型訓練與評測、商業模式與維運機制等各個環節，以打造兼具在地化與專業度的金融AI基礎建設，提升台灣金融業整體科技競爭力。

▲數位發展部林宜敬部長致詞。（圖／中國信託提供）

本次專案的亮點包括，推動金融業從「各自研發」轉向「集體協作」的新模式。聯盟指出，透過16家金融機構的群體力量，加上實務場景的深度整合，不僅能大幅降低單一機構發展大語言模型的技術與資源門檻，更能藉此建立具備一致性資訊安全與作業標準的應用典範。其次則是透過合法授權資料，增強模型可解釋性，透過聯盟銀行共同進行審議，建立標準化評測基準，以形成對台灣金融知識判斷能力的共通標準，達成監管要求。

▲召集機構代表中國信託商業銀行陳佳文董事長致詞。（圖／中國信託提供）

展望未來，金融大語言模型將以金融知識、法規理解與業務推理為核心，打造可落地、可擴充的金融AI能力。隨著模型完成提供16家專案創始機構應用，將持續思考規劃擴大服務範疇，助力台灣金融業由｢應用AI｣邁向｢掌握AI｣，在AI時代穩健前行，共創產業關鍵優勢。

