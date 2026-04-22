台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7





▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（22）日公告6檔「抓去關」新名單，處置期自明（23）日起至5月7日止，其中包括泰谷（3339）、誠美材（4960）、千附精密（6829）皆為20分鐘撮合，以處置中的誠美材刑期延長至5月7日關最久。

6檔處置股明細如下：

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柏騰（3518）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達40.42%；且4月22日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之6.07倍

誠美材（4960）：20分鐘撮合

理由：目前已在處置期，原定處置到5月4日，向後延長至5月7日。追加刑期原因在於最近6個營業日累積收盤價漲幅達59.43%；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達156.85%、217.66%與241.82%

聯茂（6213）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.09%、收盤價價差達67.5元；且4月22日之週轉率為11.22%；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達134.78%、157.14%、176.27%

台嘉碩（3221）：5分鐘撮合

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.82%；當日週轉率達22.56%

泰谷（3339）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達30.07%

千附精密（6829）：20分鐘撮合

理由：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達58.94%；最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達143.25%