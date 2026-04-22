快訊／PCB飆股金居罕見連2日翻車　新爆2344萬違約交割

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股罕見翻車事故！PCB飆股金居（2858）今（22）日再爆出聯邦忠孝通報2343萬7500元違約交割案，為連續2天都有投資人大筆翻車紀錄，也是今年以來上市櫃公司第5起違約交割。

金居21日才發生群益西松通報1億1083萬元違約交割案，為今年最大單筆違約交割紀錄，不料24小時後櫃買中心公告違約交割通報，金居再度連莊。

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金居昨日股價飆上416元新高以後引發獲利了結賣壓，今日盤中表現震盪，惟仍以平盤價393元作收，成交量僅8827張，若以台股「T+2」機制來看，21日以以下跌10.5元或2.6%、每股393.5元作收；20日以上漲36.5元或9.93%、每股404元作收。

櫃買中心指出，金居此次違約交割案為上櫃公司第4起，除了昨天金居自行寫下的最大筆紀錄以外，前2起為4月14日聯亞（3081）的6889.5萬元與1月15日環宇-KY（4991）的1072.15萬元。

另外，證交所在今年3月5日公告記憶體股旺宏（2337）爆出5902.39萬元違約交割案，不過昨日金居的違約交割情節，還是這5筆中最大。

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