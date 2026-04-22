日月光環保永續基金會推動海域守護計畫　投入台灣生態保育工作

▲日月光培訓專業潛水員，清理海洋廢棄物、生態監測等海洋保育行動。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

面對海洋升溫、酸化及人為干擾對珊瑚礁生態造成衝擊，日月光環保永續基金會推動「海域守護計畫」，結合海洋廢棄物清理、珊瑚礁生態監測、水質監測、海廢追蹤及潛水員培訓，攜手學界、政府與公民團體，投入台灣周邊海域生態保育與復育工作。

高雄科技大學漁業科技與管理系教授鄭有容指出，台灣位於西北太平洋暖流交會帶，海水升溫、過漁、污染、棲地破壞及海洋酸化，都是珊瑚白化與死亡的重要原因；珊瑚若失去生態功能，將連帶影響魚類棲地與海洋生物多樣性。

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日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，基金會看見台灣海域面臨人為破壞與氣候變遷壓力，因此投入珊瑚礁復育及長期監測，希望透過科學化方式，支持學術研究並重建海洋韌性。相關行動涵蓋台灣本島多個海域，以及澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等地。

在人才培育方面，日月光也成立環保潛水隊，透過測潛與專業訓練，培養執行淨海任務及水下觀測能力的人員。根據資料，2022年至今已清除近12噸海洋廢棄物，截至2025年已培訓超過200名專業潛水員。

日月光表示，海洋守護不僅止於淨海，更希望透過長期研究、數據監測與復育行動，建立可持續、可驗證的海域治理模式，為台灣海洋生態保留修復空間。