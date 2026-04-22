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「台灣國際扣件展」創新扣件解決方案　吸引全球買主目光

▲今日上午登場的「採購政策說明會」，由歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長Andreas Bertaggia剖析歐盟供應鏈新法規對台灣供應商的直接影響。(圖／貿協提供)

▲今日上午登場的「採購政策說明會」，由歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長Andreas Bertaggia剖析歐盟供應鏈新法規對台灣供應商的直接影響。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會及台灣螺絲工業同業公會共同執行的2026年「台灣國際扣件展」於今(2)日在高雄展覽館隆重登場。本屆展覽以「永續扣件、精準實踐」為主軸，匯聚全球產業能量，展現我國扣件產業在高值化、低碳化與智慧化發展的成果。

本屆展覽共吸引來自11國、317家國內外廠商參展，使用950個攤位，完整呈現扣件產業生態系，吸引全球專業買主齊聚高雄，尋找創新且具減碳效益之扣件解決方案，為產業創造實質商機。在全球淨零排放趨勢與綠色貿易規範日益嚴格之際，台灣扣件產業在數位與綠色雙軸轉型表現具國際競爭力。

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展區規劃方面，「扣件成品區」展示多元高階應用成果，包括至盈、友鋮、慶達、世豐螺絲、路竹新益、恒耀及瑞滬等企業，展出應用於家具、建築、汽車、電子、醫療及航太等領域之客製化及專利產品，展現業者深厚研發實力。

「扣件機械區」則呈現製程升級成果，正曜企業展示高效能冷鍛設備，琛元企業展出精密倒角技術；另在機器設備、原材料及工具相關展區，金屬工業研究發展中心透過雲端與數據系統提供檢測分析服務，精湛光學則導入AI智慧檢測技術，提升品質控管效率，協助業者邁向零缺陷製造。

為提升台灣扣件產業國際能見度並促進跨域合作，主辦單位特別安排國際媒體導覽，邀請來自日本、美國、英國、西班牙、波蘭、墨西哥等國共9家知名專業媒體拜訪指標企業，深入報導台灣扣件產業的優質製造實力與創新技術。展覽期間並辦理採購洽談會、論壇及各式交流活動，協助業者拓展國際商機。

今日上午率先登場的「採購政策說明會」，邀請到歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長Andreas Bertaggia以「歐盟供應鏈新法規如何成為台歐合作的關鍵契機」為題，剖析歐洲新政策對臺灣供應商的直接影響；下午則由英國暨愛爾蘭扣件批發商協會(BIAFD)理事長Gary Henderson分享英國扣件市場商機，吸引眾多業者到場聆聽，現場反應熱烈。

明(23)日亦將舉辦第3場「採購政策說明會」，由德國扣件批發商協會(FDS)理事長Volker Lederer博士講述德國經濟局勢以及扣件通路商如何在變局中尋求突破；同日「全球扣件產業論壇」，邀請國內外重量級講者，分享國際貿易與政策、海外市場洞察、智慧升級與綠色轉型等趨勢觀察，協助台灣企業接軌國際、強化競爭優勢。

2026年「台灣國際扣件展」自即日起展出至4月24日止，展示內容涵蓋材料、各式扣件成品、機械設備、檢測儀器及驗證服務，是產業交流和商機拓展的重要平台。貿協歡迎各界專業人士把握機會參觀，更多展覽資訊及活動詳情，歡迎至官網(www.fastenertaiwan.com.tw)查詢。

關鍵字： 國際扣件展創新解決方案

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