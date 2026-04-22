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IEAT拜會神戶商工會議所　空運直航為締盟38年姐妹會創新商機

▲前排左四起IEAT秘書長黃文榮、常務理事謝孟璋、監事會召集人苑竣唐、神戶商工會議所會頭川崎博也、神戶市經濟觀光局局長大田公平、神戶商工會議所副會頭藤岡等合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左四起IEAT秘書長黃文榮、亞太委員會主任委員謝孟璋、監事會召集人苑竣唐、神戶商工會議所會頭川崎博也、神戶市經濟觀光局局長大畑公平、神戶商工會議所副會頭藤岡等合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

台北市進出口公會(IEAT)日本經貿考察團，今(22)日由亞太委員會謝孟璋主任委員率團，拜會姐妹會「神戶商工會議所」，由川崎博也會頭親自接待，川崎指出，去年4月神戶與台北、台中航空客運航線開航，充分發揮通航的優勢，創造兩地交流友好新契機；該會藤岡副會頭在晚宴上宣布，6月間將帶6家企業到台灣舉行洽談會，其中兩家並將參加食品展。

謝孟璋於拜會時首先表示，IEAT此行的神戶企業參訪非常有收穫。神戶近年專注在先進醫療產業上的發展，是日本最具代表性的生醫創新聚落，在醫療生技產業上，神戶與台灣都朝向高附加價值、技術密集、重視臨床研究與商業化的路線進行發展，相信未來將有更多的合作機會。

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此外，加工食品業及精密製造業也是IEAT此行參訪的另一個重點，神戶在這些產業領域內擁有許多代表日本的知名優良企業，非常值得台灣企業學習效法，也是今後雙方推動產業交流、強化商務媒合的重點產業之一。

▲左圖IEAT亞太委員會謝孟璋主任委員(右)送給神戶商工會議所川崎博也會頭(左)兩盒台灣百年老店舊振南的傳統漢餅，右圖川崎送給謝孟璋日本傳統竹編花瓶。（圖／記者張佩芬攝）

▲左圖IEAT亞太委員會謝孟璋主任委員(右)送給神戶商工會議所川崎博也會頭(左)兩盒台灣百年老店舊振南的傳統漢餅，右圖川崎送給謝孟璋日本傳統竹編花瓶。（圖／記者張佩芬攝）

川崎會頭表示，約半年前他邀請IEAT訪問神戶，今天終於實現締盟34年來IEAT首次訪問，展進一步交流。神戶經濟觀光局局長大畑公平感性地指出，過去阪神大地震台灣民眾提供捐款，新冠疫情期間提供口罩與醫療用品，非常感謝，神戶有許多華僑，有了直航必將推動兩地更多交流與友好。

該局課長藤田大次郎簡報指出，神戶主要發展醫療、環境、航空航太、食品、鋼鐵、造船、電子與鐵路車輛，擁有日本最大級別的生醫聚落，台灣東元集團的世康開發公司也已進駐。

微軟Al共創實驗室2023年10月招商至神戶，成為日本首座由微軟工程師無償支援、新創等民間企業開發AI解決方案的設施，也是亞洲唯一，神戶作為聯合國科教文組織日本首個創意城市網路認證城市，建構城市創意人才與企業的媒和平台，支援海外企業進入日本市場，預計推動與台灣企業的媒合。到日本投資的外國企業，會根據計畫內容與投資金額給予稅負減免與補助等，目前神戶的外國人才有59,162人。

雙方在會談中除簡介兩地產業發展及會員企業現況外，也就今後合作辦理商機研討說明會、洽談會等產業交流活動進行深度意見交流。雙方今後將積極攜手強化商務媒合、擴大台灣及神戶在各項產業進出口的合作。

IEAT秘書長黃文榮詢問神戶市對於新創企業的招攬計畫與內容。神戶市經濟觀光局表示，神戶的房屋與土地租金性價比高，特別支援海外新創企業，也透過網路平台招攬新創企業，歡迎台灣企業到神戶來賺錢。

川崎會頭在與我方業者交流會談時指出，自己接掌神戶商工會議所四年，希望可以做出貢獻，尤其在醫療方面，他希望神戶的火鳳凰醫療機器人能做到超越達芬奇機器人，為日本很多住在島上的民眾提供完善醫療。

「神戶商工會議所」設立於1878年10月，至今有148年歷史。前身為「兵庫商法會議所」，與東京、大阪並列為日本最早成立的商工會議所之一， 1954年依法改組為現制「神戶商工會議所」，目前擁有會員11,500家，是日本關西地區最重要的工商團體之一；以服務神戶市內企業、促進地方經濟發展經營諮詢、中小企業支援，以及協助企業推動海外拓展與國際商務對接等為核心任務，對於連結神戶產業與國際市場具有重要角色。

關鍵字： IEAT神戶商工會議所空運直航姐妹會創新商機

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