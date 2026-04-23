台積電、台股同破紀錄！指數大漲920點至38798　神山飆75元至2125

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（23日）以37971.69點開出，指數上漲93.22點，漲幅0.25％。隨後在台積電（2330）飆漲75元至2125元天價下，加權指數暴衝920.23點至38798.70點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲40元來到2090元，漲幅1.95％，隨後漲75元至2125元天價；鴻海（2317）上漲8.5元至229.5元；聯發科（2454）上漲30元至2325元；廣達（2382）上漲2.5元來到337.5元；長榮（2603）上漲1.5元至203.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲340.65點或0.69％，收在49490.03點；標準普爾500指數上漲73.89點或1.05％，收7137.9點；那斯達克指數上漲397.61點或1.64％，收在24657.57點；費城半導體指數上漲262.06點或2.72％，收9909.27點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49490.03
|▲340.65
|▲0.69%
|S&P500
|7137.9
|▲73.89
|▲1.05%
|NASDAQ
|24657.57
|▲397.61
|▲1.64%
|費城半導體指數
|9909.27
|▲262.06
|▲2.72%
資料來源：證交所
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